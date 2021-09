PSG-Manchester City: les consultants anglais "choqués" par l’image de Messi allongé derrière le mur

L’image de Lionel Messi allongé derrière le mur parisien sur un coup franc adverse a provoqué l’incompréhension de nombreux consultants anglais qui y voient un manque de respect contre le sextuple Ballon d’or.

C’est l’une des images d’une soirée qui restera dans les mémoires. Lionel Messi allongé sur le sol, derrière le mur parisien lors de la victoire du PSG face à Manchester City (2-0), mardi en Ligue des champions. L’humilité d’un sextuple Ballon d’or acceptant cette tâche ingrate. Le geste mérite d’être salué mais il est plutôt interprété comme un gros manque de respect pour un joueur de sa trempe par des consultants anglais.

"Nous ne pouvions pas le croire, a déclaré Owen Hargreaves, ancien milieu de terrain du Bayern Munich, sur BT Sport. C’est l'un des plus grands de tous les temps, sinon le plus grand."

"Je ne pourrais pas le laisser s'allonger comme ça"

Rio Ferdinand, son ancien partenaire à Manchester United, estime que les coéquipiers auraient dû s’y opposer. "Au moment où Mauricio Pochettino lui a demandé de faire ça sur le terrain d'entraînement, quelqu'un aurait dû intervenir et dire: ‘non, non, non, non, cela n'arrive pas à Leo Messi’. Tu ne peux pas. C'est irrespectueux, je n'aurais pas fait ça. Si j'étais dans cette équipe, je dirais ‘non, je vais m'allonger pour toi’. Je ne pourrais pas le laisser s'allonger comme ça. Je ne peux pas voir ça. Il ne salit pas son maillot. Ce n'est pas ce que fait Messi."

Une autre image de l’Argentin les a davantage réjouis. Celle de son premier but avec le maillot du PSG quelques minutes plus tôt, après un rush magnifique et un relais avec Kylian Mbappé. "Le rythme, la force, l'équilibre et la technique pour mettre le ballon là où il l’a mis… phénoménal, a ajouté Ferdinand. La course de Hakimi est si importante car elle éloigne le défenseur. Quand vous avez des joueurs comme Hakimi qui font des ravages comme ça, cela ouvre un espace à exploiter pour quelqu'un comme Messi.