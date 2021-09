PSG-Manchester City: la presse anglaise se prosterne devant Messi

Les journaux sportifs anglais saluent l’éclair de Lionel Messi, auteur de son premier but avec le PSG, mardi face à Manchester City (2-0) en Ligue des champions.

Lionel Messi a attendu son quatrième match avec le PSG pour sortir de sa boîte. Et de quelle manière! Une accélération fulgurante, un relais avec Kylian Mbappé et une frappe croisée dans la lucarne d’Ederson… En une action, l’Argentin a de nouveau illuminé l’Europe du football pour s’offrir son premier but avec son nouveau club, mardi lors de la victoire parisienne face à Manchester City (2-0) en Ligue des champions. Il truste du coup les premières pages des cahiers des sports des journaux anglais, ce mercredi matin.

La une du cahier Sport du Telegraph © Capture

La une du cahier Sport du Daily Star © Capture

La une du cahier Sport du Daily Mail © Capture

"Le magicien Messi coule le City de Pep", remarque The Telegraph. Le journal salue son "but merveilleux" qui illumine Paris. Le Daily Mail a aussi apprécié le "Lionel Flair" quand le Daily Express souligne la magie de l’Argentin. Le Daily Star fait dans le jeu de mots avec l’expression "Check Mate" empruntée aux échecs (échec et mat) mais servant, aussi, à illustrer le mauvais coup joué par le sextuple Ballon d’or à son ancien entraîneur du FC Barcelone, Pep Guardiola. "Messi ouvre son compte au PSG pour couler City", s’amuse Metro.

Le Guardian s’enthousiasme pour "la course majestueuse" du natif de Rosario. Le Times, par le biais de son célèbre chef des sports Henry Winter, s’attarde sur la joie démonstrative de la Pulga.

"Messi lui-même avait l'air de fêter son premier but professionnel"

"Si le but a fait trembler de joie le Parc des Princes, l'homme lui-même avait l'air de fêter son premier but professionnel, remarque le très sérieux quotidien. Après 672 buts et 266 passes décisives pour Barcelone, 34 trophées et six Ballons d'Or, la faim de Messi reste."

L’Espagne, l’autre pays de Messi, s’est aussi passionnée pour cette première réalisation alors que le Real (surpris par Tirapsol) et l’Atlético (vainqueur à Milan) jouaient en même temps. L’article de Marca sur le but de l’ancien joyau du Barça est le plus lu sur le site du journal. Une référence à sa réalisation apparait sur la une des quatres grands quotidiens sportifs espagnols, sous les gros titres réservés au Real ou au Barça (qui affronte Benfica ce mercredi).

"Messi termine en beauté le triomphe parisien avec un superbe but", note Mundo Deportivo. "Messi fait tomber Pep", s’accordent Marca et As.