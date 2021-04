PSG-Manchester City: un ancien attaquant du Bayern qualifie Mbappé de "petite diva"

Lors de la défaite du PSG contre Manchester City (1-2) en demi-finale aller de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a été peu en vue côté parisien. De quoi attirer les critiques de certains observateurs.

Quatre buts face au FC Barcelone, dont un triplé lors du match aller. Un doublé contre le Bayern Munich. Kylian Mbappé marche sur l’eau depuis plusieurs semaines et a permis au Paris-Saint-Germain de franchir les huitièmes et les quarts de finale de Ligue des champions malgré un parcours XXL. Mais lors de la demi-finale aller contre Manchester City, mercredi soir, l’attaquant français est resté muet face au but.

Un match loupé qui suffit à attirer un lot de critiques. Sandro Wagner, ancien avant-centre du Bayern Munich et de la sélection allemande, s’est lâché sur DAZN, pour qui il commente la Ligue des champions. "Mbappé est une petite diva dans la façon dont il se comporte", a-t-il lancé.

Le travail défensif de Mbappé en question

Wagner reproche au Français son manque d’implication défensive. "En face, c’est Manchester City, l’une des meilleures équipes du monde, dit-il. Les onze joueurs doivent travailler défensivement, et Mbappé ne l’a pratiquement pas fait."

L’attaquant du Paris-Saint-Germain n’était pourtant pas loin d’être décisif en début de seconde période. Après avoir débordé Ruben Dias en pleine surface, Mbappé avait tenté de trouver Marco Verratti, un peu trop court pour reprendre son centre. Un but sur cette action aurait sans doute changé la perception de son match, même si le Français, c’est une certitude, n’a pas pesé autant que lors des tours précédents. Il lui reste le match retour pour se muer en héros.