PSG-Manchester City: la statistique inquiétante de Mbappé, qui est passé à côté offensivement

Kylian Mbappé n'a pas brillé devant le but ce mercredi, lors de la défaite du PSG contre Manchester City (2-1) en demi-finale aller de Ligue des champions. L'attaquant français affiche même une statistique inquiétante.

Zéro. Le nombre de tirs tentés par Kylian Mbappé ce mercredi, lors de la demi-finale aller de Ligue des champions perdue par le PSG contre Manchester City (2-1). C'est une première: jamais l'attaquant français n'avait tenté aucun tir dans un match de C1 disputé en intégralité.

"Ne me dites pas que Neymar et Mbappé ne sont pas capables de faire 60-70 minutes d'un très bon niveau physique"

Signe des problèmes offensifs de Paris. Car le seul joueur de Mauricio Pochettino à avoir marqué dans cette rencontre... c'est le capitaine et défenseur Marquinhos. Kylian Mbappé et Neymar ont notamment mis en rogne Jérôme Rothen, qui commentait le match et a déploré leur manque d'état d'esprit et d'engagement.

"L'effort physique, ne me dites pas que Neymar et Mbappé, voire Verratti, ne sont pas capables de faire 60-70 minutes d'un très bon niveau physique. Ou qu'ils fassent autre chose, un autre sport", a taclé l'ancien Parisien, membre de la Dream Team RMC Sport. Rebond attendu mardi, pour le match retour à l'Etihad Stadium.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions