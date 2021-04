PSG-Manchester City: la réaction hallucinée de Verratti sur son raté qui a coûté très cher à Paris

Marco Verratti a frôlé le but ce mercredi, lors de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City. La réaction du milieu de terrain italien en dit long sur sa frustration. D'autant que derrière, les Skyblues ont tout renversé pour s'imposer 2-1.

Celui-ci coûte cher. Très cher. Alors qu'il avait au bout des pieds la balle du 2-0 à la 56e minute, sur un centre fort de Kylian Mbappé devant le but. Mais l'Italien est trop court pour quelques centimètres.

La réaction de Marco Verratti, sur qui RMC Sport avait placé une caméra isolée, est parlante. Le milieu de terrain, peu habitué à se distinguer face au but, a raté une occasion en or. Le joueur avait été positionné plus haut dans ce match par Mauricio Pochettino, pour aider le trio Neymar-Mbappé-Di Maria dans le secteur offensif.

Le point de bascule du match?

Marco Verratti contre City © RMC Sport

A ce moment, le PSG mène 1-0 face à Manchester City, en demi-finale aller de Ligue des champions. Quelques minutes plus tard, les Cityzens vont tout renverser pour s'imposer 2-1, avec un but de Kevin De Bruyne sur un centre-tir qui cherchait John Stones et a surpris Keylor Navas, puis avec un coup franc de Riyad Mahrez qui a percé le mur parisien.

