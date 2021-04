PSG-Manchester City: un arbitre très expérimenté pour la demie aller

L'UEFA a nommé l'arbitre allemand Félix Brych pour la demi-finale aller de Ligue des champions ce mercredi (21h sur RMC Sport 1) entre le PSG et Manchester City. C'est un arbitre bien connu des deux équipes, qui l'ont déjà croisé à plusieurs reprises dans la compétition ces dernières années.

Le PSG et Manchester City connaissent l'arbitre de leur demi-finale aller de Ligue des champions, prévue ce mercredi (21h sur RMC Sport 1) au Parc des Princes. L'expérimenté Felix Brych (45 ans) sera au sifflet pour cette affiche, lui qui a déjà arbitre à quatre reprises le club parisien dans sa carrière.

>> PSG-manchester City: les infos en direct

Un habitué des deux équipes

Plus de trois ans après, l'Allemand Félix Brych retrouvera le PSG. Le bilan est plutôt positif avec deux victoires pour les Parisiens au cours de ces 4 rencontres, un nul et une défaite.

Mais le dernier rendez-vous il y a plus de trois ans, le 6 mars 2018, n'a pas laissé un souvenir impérissable aux Parisiens avec une défaite au Parc des Princes (1-2) face au Real Madrid, lors d'un huitième de finale retour, synonyme d'élimination pour la dernière année d'Unai Emery et la première du duo Kylian Mbappé et Neymar.

>> Ne manquez rien de la Ligue des champions grâce à l'offre RMC Sport

Habitué de la Ligue des champions, Félix Brych était encore au sifflet pour le quart de finale aller cette saison entre le Real Madrid et Liverpool. Félix Brych avait retrouvé aussi l'équipe madrilène lors de la finale 2017 face à la Juventus, pour une victoire 4-1 pour le Real Madrid.

Il sera épaulé ce mercredi par ses compatriotes Mark Borsch et Stefan Lupp, avec Daniel Siebert en tant que quatrième arbitre. Marco Fritz sera lui chargé du VAR et Bastian Dankert de l'assistance vidéo.

Felix Brych a déjà arbtiré aussi Manchester City au cours de sa carrière européenne, à cinq reprises. Pour un bilan négatif néanmoins avec deux victoires au total et trois défaites. Néanmoins la dernière rencontre s'était bien déoruilée, puisqu'il avait arbitré l'équipe de Pep Guardiola lors du huitième de finale retour l'an passé, où les Cityzens avaient battu le Real Madrid pour se qualifier au tour suivant.