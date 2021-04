PSG: le chambrage sympa entre Verratti, Kimpembe et Paredes

Le PSG s’est imposé à Metz ce samedi lors de la 34e journée de Ligue 1 (1-3) et a fait le plein de confiance avant la demie de Ligue des champions face à Manchester City. De quoi donner lieu à un échange amusant entre Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Leandro Paredes.

Auteur d’une prestation très sérieuse à Metz (1-3), le PSG y a décroché une victoire capitale dans la course au titre. Deuxièmes après la victoire renversante de Lille à Lyon, les Parisiens gardent toutes leurs chances en championnat. Surtout, la confiance est haut plus chez les protégés de Mauricio Pochettino avant de défier Manchester City, ce mercredi, en demi-finale aller de Ligue des champions (dès 21h sur RMC Sport 1).

Une séquence captée par les caméras de Canal + lors du déplacement francilien en Moselle est venue confirmer la bonne ambiance au sein du groupe et notamment entre Presnel Kimpembe et le duo Verratti-Paredes.

"Combien de buts toi Marco", lance ainsi le défenseur français dans les couloirs de Saint-Symphorien.

La réponse du milieu italien a fusé: "Neuf !". Tout comme la question de Leandro Paredes pour le titi: "Et toi?". Presnel Kimpembe fait un peu moins bien que son coéquipier mais répond avec fierté, et un immense sourire: "Moi? Huit !"

>> PSG-Manchester City, c’est ce mercredi dès 21h sur RMC Sport 1

Verratti à Kimpembe: "T’est comme moi"

Visiblement la réponse du champion du monde 2018 n’a pas totalement convaincu le milieu argentin qui enchaîne sur un ton moqueur. "Non, non, dans le championnat", a ainsi relancé l’ancien de Boca et de la Roma. Il n’en fallait pas plus à Marco Verratti pour profiter de l’ouverture de son compère de l’entrejeu: "T’es comme moi!".

Et les deux milieux se sont gentiment moqués du piètre bilan de leur partenaire devant le but adverse. Malgré 25 apparitions en Ligue 1 cette saison, Presnel Kimpembe n’a toujours pas fait trembler les filets. Ni cette saison, ni jamais d’ailleurs. Lancé dans l’élite en 2014-2015, le Français attend toujours son premier but en championnat.

Verratti meilleur buteur en C1

Pour être honnête, Marco Verratti ne fait pas mieux en 2020-2021 avec aucune réalisation. C’est finalement Leandro Paredes qui s’est le plus illustré avec son superbe coup franc direct contre Strasbourg (1-4), le 10 avril dernier.

Buteur en Ligue 1, l’international argentin aux 28 sélections n’a, en revanche, toujours pas marqué le moindre but en Ligue des champions. Au contraire de "Petit Hibou", buteur à trois reprises en C1 depuis son arrivée à Paris, ou même de Maestro Kimpembe. Si le Français est encore loin des huit pions annoncés fièrement à ses coéquipiers, il a inscrit son unique (oui, unique!) but avec le PSG lors de la belle victoire acquise à Old Trafford face à Manchester United (0-2) en 2018-2019.

Le défenseur français tout comme Marco Verratti et Leandro Paredes, auront une nouvelle chance d’améliorer leur bilan sur la scène européenne ce mercredi, toujours face à un club de Manchester. Sauf que cette fois, ce seront les Citizens de Pep Guardiola qui se trouveront sur la route des Parisiens.

