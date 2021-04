PSG-Manchester City J-2: les dernières infos avant la demi-finale aller

Manchester City a remporté la League Cup ce dimanche contre Tottenham (1-0) à Wembley. Les protégés de Pep Guardiola ont ainsi remporté leur premier titre de la saison et rêvent encore du triplé. Longtemps incertain pour le match face au PSG en raison d'une entorse de la cheville, Kevin De Bruyne était bien titulaire face aux Spurs et a signé une performance remarquable et confirmer les mots élogieux de son coach à son sujet.

"Quand on me demande de parler des joueurs, de leurs qualités, je réponds toujours la même chose: vous n’avez qu’à regarder, a expliqué Pep Guardiola pour Canal +. Allumez votre télé et profitez. Kevin… C’est comme un couteau, dit l’Espagnol. Quand il décide d’y aller, il voit les passes et le jeu."