PSG: Neymar et les forfaits, une habitude frustrante en Ligue des champions

Depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar est très souvent absent lors des matchs à élimination directe de Ligue des champions. A nouveau forfait pour le 8e de finale retour face au FC Barcelone, ce mercredi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1), le numéro 10 brésilien manque quasiment une rencontre décisive sur deux en C1.

Une frustration énorme. Forcément. Le PSG a payé le prix fort pour recruter Neymar à l’été 2017 (222 millions d’euros), mais il ne peut pas souvent compter sur lui dans les matchs décisifs de Ligue des champions. Touché à l’adducteur le mois dernier, l’artiste brésilien n’est pas suffisamment rétabli pour participer au 8e de finale retour face au FC Barcelone, ce mercredi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1). Il est forfait pour ce choc face à son ancien club, comme il l’avait déjà été il y a trois semaines au Camp Nou.

Ça n’avait pas empêché les Parisiens, emmenés par un Kylian Mbappé incandescent, de dominer les débats en Catalogne (1-4). Mais la situation commence à devenir gênante pour le joueur le plus cher de l’histoire. Depuis son arrivée dans la capitale, Neymar n’a disputé que six matchs à élimination directe en Ligue des champions, en raison de ses différentes blessures et suspensions. Essentiellement l’an passé, lorsqu’il a mené le PSG jusqu’en finale (défaite 1-0 contre le Bayern Munich). En se montrant notamment décisif contre Dortmund en 8es.

Moins absent en matchs de poules

Mais il s’apprête déjà à en manquer un cinquième avec ce nouveau forfait contre le Barça. De quoi ternir sérieusement son bilan. A l’heure d’analyser son aventure parisienne, la star de 29 ans a raté quasiment un match décisif sur deux en C1. Un préjudice énorme pour les champions de France, obligés sans cesse de repenser leurs plans pour avancer sans leur leader technique.

Au total, Neymar a tout de même disputé 25 rencontres de Ligue des champions avec Paris (pour 9 forfaits). Mais la plupart concernent des matchs de poules, avec un niveau de tension et d’adversité moins relevé. Même si le taulier de la Seleçao s’y est souvent montré à son avantage, avec 20 buts et 10 passes décisives au compteur.