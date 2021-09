PSG: "Neymar et Mbappé se sont parlé", désamorce Pochettino

A la veille de recevoir Manchester City en Ligue des champions (ce mardi à 21h sur RMC Sport 1), Mauricio Pochettino s’est exprimé sur la relation entre Neymar et Kylian Mbappé. En assurant que le dialogue n’était pas rompu entre les deux stars, malgré leur différent lors du dernier match contre Montpellier.

Tout va bien entre Kylian Mbappé et Neymar. Le traitement médiatique de la situation est largement exagéré. Voilà en substance le message transmis par Mauricio Pochettino lors de sa conférence de presse, ce lundi, à la veille de recevoir Manchester City en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). A l’heure d’évoquer la relation entre ses deux stars, le coach du PSG a tenté de désamorcer les tensions naissantes. En minimisant les images du match face à Montpellier, samedi au Parc des Princes (2-0), lorsque Mbappé s’est plaint de ne pas avoir été servi par Neymar. "Il ne me fait pas la passe", s'était plaint l'attaquant français, auprès d'Idrissa Gueye, en réference à des situations où le Brésilien l'avait ignoré dans le jeu. Contrairement à la passe qu'il a délivrée à Julian Draxler sur le second but parisien.

"Ce sont des garçons extraordinaires, des compétiteurs. Ce sont des choses qui peuvent arriver sur un terrain, explique Pochettino. Ils se sont parlés, j'ai discuté aussi avec eux. A l'entraînement, ça rigolait entre eux. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Il y a plus de bruit que la réalité. Mais c'est quelque chose de complétement maîtrisé."

"Rien n’a changé entre Neymar et Mbappé", assure Herrera

Plus globalement, le technicien de 49 ans assure que son vestiaire avance sereinement à l'aube de l'automne. Sans animosité apparente: "L'équipe est tranquille. Les joueurs sont calmes, ils s'entraînent bien. Il y a une bonne ambiance. Le PSG est un club spécial, avec des situations spéciales, qu'on ne retrouve pas dans d'autres clubs. Il faut le comprendre. Mais le groupe vit très bien."

Même tableau pour Ander Herrera, lui aussi interrogé sur le lien entre ses deux partenaires d’attaque. "J'ai réalisé depuis le premier jour que Neymar et Kylian avaient une connexion très spéciale, témoigne le milieu de terrain espagnol. Et rien n'a changé jusqu'à présent. A chaque match, on se taquine, mais au final, on s'aime bien. On est un bon groupe (…) Dès que je suis arrivé au club, j'ai pu voir la complicité entre Ney et Kylian. On peut encore le voir. Ils rigolent, ils se chambrent. Dans le match, tout le monde veut marquer ou donner une passe décisive, ce sont des choses qui arrivent. Parfois les choses sont surdimensionnées, hors contexte. Il faut le prendre de façon amusante parce qu'on sait ce que représente ce club."