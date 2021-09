PSG: "On se taquine mais on s'aime bien", Herrera démine les tensions entre Mabppé et Neymar

A la veille du match de Ligue des champions face à Manchester City (sur RMC Sport 1), mardi au Parc des Princes, le milieu de terrain du PSG, Ander Herrera, a été interrogé sur les relations entre Neymar et Kylian Mbappé. Samedi, le Français a reproché, en tribune, à son partenaire de ne pas lui avoir fait une passe.

L’image a fait le tour du monde. Remplacé face à Montpellier (2-0) samedi au Parc des Princes, Kylian Mbappé, très agacé en tribune à côté d’Idrissa Gueye, s’emporte contre Neymar, toujours sur le terrain, lui reprochant de ne pas lui avoir fait une passe sur une action de but. Il n’en fallait pas davantage pour alimenter la rumeur d’une relation plus froide voire tendue entre les deux stars du PSG, extrêmement proches depuis leur arrivée à Paris en 2017. Ce n’est pas l’avis d’Ander Herrera qui a pris soin de chasser tous les nuages à la veille du choc contre Manchester City, mardi en Ligue des champions.

"Rien n’a changé"

"Depuis que je suis arrivé au club, s’il y a quelque chose que j’ai pu observer, c’est la complicité entre Neymar et Mbappé. Rien n’a changé entre eux. Durant les matchs, on veut tous donner le meilleur. On veut tous marquer des buts, faire des passes décisives c’est normal. Ils se chambrent, ils s’entendent bien, ils ont blagué. Avec la pression, parfois les choses sont prises hors de leur contexte ou sont surdimensionnés. Les gens aiment parler du PSG, les choses négatives font plus vendre que les choses positives."

"Quand j’ai un petit problème avec Paredes, personne ne s’en aperçoit"

Relancé sur les rapports entre Neymar et Mbappé, l’ancien milieu de terrain de Manchester United confirme que les deux partenaires s’entendent toujours aussi bien et pointe le traitement médiatique XXL inhérent aux grands clubs : "Depuis que je suis là, ils ont une connexion très spéciale. Rien n’a changé jusqu’à présent. Chaque match il y a des occasions, des situations où on doit se battre. On se taquine mais au final on s’aime bien. On rigole, on a un bon groupe. Quand moi j’ai un petit problème avec Paredes, personne ne s’en aperçoit alors que Neymar et Mbappé c’est différent. C’est normal, c’est le football", conclut Herrera.