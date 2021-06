PSG: "L'un des meilleurs entraîneurs du futur", Mbappé admiratif de Tuchel

Kylian Mbappé n’a pas tari d’éloges pour son ancien entraîneur Thomas Tuchel. Auprès de Bild, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France a notamment salué les qualités tactiques du technicien allemand de Chelsea.

Les détracteurs du PSG n’ont pas manqué de le rappelé après les victoires de Villarreal et de Chelsea en Ligue Europa et en Ligue des champions. Les deux entraîneurs titrés cette saison en C3 et C1 dirigeaient encore le club francilien il n’y a pas si longtemps. Si le Basque Unai Emery est parti en 2018, Thomas Tuchel a quitté la Ligue 1 en décembre dernier pour laisser la place à Mauricio Pochettino. Sans vraiment avoir le temps de dire adieu à ses joueurs dont Kylian Mbappé.

"Après l'Euro, je vais l’appeler car j'ai vraiment une très bonne relation avec lui, a confirmé l’attaquant de 22 dans un entretien auprès de Bild. Le buteur des Bleus et du club francilien a confirmé vouloir féliciter son ancien coach pour sacre continental avec Chelsea contre Manchester City (1-0).

Mbappé: "Fantastique dans le domaine tactique"

Le titre acquis par les Blues de Thomas Tuchel est venu confirmer tout le bien que pensait Kylian Mbappé au sujet du technicien de 47 ans. Et notamment dans l’analyse du jeu et des forces de l’équipe adverse.

"Il est fantastique dans le domaine tactique. Il sait exactement comment les adversaires se comporteront et peut prédire les matches très précisément, a encore analysé le champion du monde 2018. Il faut aussi tenir compte de cela, c'est encore un très jeune entraîneur. Il peut devenir l'un des meilleurs entraîneurs du futur et il l'a prouvé pas plus tard qu'avec sa victoire en Ligue des champions."

Une excellente relation entre l’attaquant et son ancien entraîneur qui pourrait faire naître quelques regrets supplémentaires chez certains fans du PSG. A moins que Mauricio Pochettino ne parvienne à faire oublier son prédécesseur. Depuis l’arrivée de l’Argentin, Kylian Mbappé semble avoir franchi un cap avec 28 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues.