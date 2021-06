Rothen: "Le PSG a des priorités bien plus importantes que Donnarumma"

Sauf rebondissement, Gianluigi Donnarumma devrait s’engager avec le PSG pour les cinq prochaines saisons lors du mercato estival. Une arrivée que Jérôme Rothen ne valide pas vraiment, notamment vis-à-vis de la forme affichée par Keylor Navas.

Le mercato du PSG s'est accéléré ces dernières heures. Soucieux de renforcer son effectif lors du mercato estival, le PSG multiple les pistes et devrait rapidement boucler plusieurs belles arrivées.

En parallèle du dossier Georginio Wijnaldum, le club francilien devrait également accueillir prochainement Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec l'AC Milan. Une potentielle arrivée qui fait déjà couler beaucoup d'encre, notamment au vu de la forme affichée par le titulaire au poste, Keylor Navas.

Dans Top of the foot, ce mardi sur RMC, Jérôme Rothen a confié son scepticisme quant à la possible arrivée du gardien lombard de 22 ans: "Je ne reproche pas la qualité du gardien de but, je ne lui reproche pas d’être un gardien d’avenir malgré qu’il doit progresser, ce qu’il n’a pas forcément fait ces dernières années. Je trouve que le niveau de sa précocité était impressionnant mais que derrière, ça a un peu stagné. Anticiper le départ de Keylor Navas, qui vient de prolonger, je trouve ça moyen."

Rothen: "Je pense qu’ils font encore des bêtises"

Alors que l'idée d'un prêt dans la foulée de sa signature circule, Jérôme Rothen ne serait pas forcément plus convaincu par cette option qui ne ferait que repousser le problème selon lui.

"Si c’est pour prendre Donnarumma et le prêter, pourquoi pas ? Dans ce cas-là, il revient dans un an et Keylor Navas n’aura « que » 35 ou 36 ans donc il peut encore évoluer à un très bon niveau, sachant qu’il est à son meilleur niveau actuellement. Ce n’est même pas fragiliser Keylor Navas mais essayer de trouver une place à Donnarumma."

Alors que le PSG est évoqué sur plusieurs autres dossiers, notamment celui de Achraf Hakimi, erigé en priorité pour renforcer le couloir droit, Jérôme Rothen pense que le PSG commet une erreur en faisant venir Gianluigi Donnarumma.

"Le PSG a d’autres priorités bien plus importantes que de prendre un deuxième gardien de la trempe de Donnarumma. Je pense qu’ils font encore des bêtises et que les erreurs du passé… ils font encore la même chose. Si on ne les attire que d’un point de vue financier, il ne faut pas s’étonner après qu’en terme d’image, respecter l’institution… eh bien ils ne respectent pas forcément."