PSG: pour Raí, le physique a fait la "différence" contre Manchester City

Raí, interrogé par beIN Sports, a estimé ce vendredi que la demi-finale aller de la Ligue des champions avait été perdue par le PSG, contre Manchester City, à cause de son déficit physique.

Malgré l'incroyable temps de jeu accumulé par les joueurs de Manchester City, Raí estime que le Paris Saint-Germain s'est fatigué sur sa pelouse. Deux jours après la demi-finale aller de Ligue des champions perdue 2-1 par le club de la capitale, l'ancien footballeur brésilien a livré son analyse de la rencontre sur l'antenne de beIN Sports.

"Ce qui a fait le différence, c'est le physique. Je peux dire aussi les erreurs de passe à la sortie du ballon du PSG en deuxième période", a-t-il assuré. Tout en observant que si les hommes de Mauricio Pochettino avaient eu plus le ballon, l'aspect physique aurait été moins "difficile" à gérer.

"Pour faire la première période que le PSG a fait, ils ont dû faire des efforts encore plus importants, courir encore plus. Mais ça ne se joue pas à grand-chose", a ajouté la légende du club rouge et bleu.

"C'est rare de voir Manchester City subir"

"Le PSG a fait une première période extraordinaire. Ce qui était le plus impressionnant, c'était la performance du PSG en première période. Surtout, c'est rare de voir City subir", a par ailleurs déclaré celui qui a fait la gloire du champion de France entre 1993 et 1998.

"Même si on les buts étaient malchanceux, City a montré tout son potentiel, tout ce qu'ils font depuis des années", a toutefois conclu Raí. Pour se qualifier, le Paris Saint-Germain va devoir marquer au moins deux buts à l'Etihad Stadium. Une victoire 1-0 sera insuffisante, à cause des buts à l'extérieur marqués par Manchester City. Le coup d'envoi sera donné mardi, à 21 heures, en exclusivité sur RMC Sport 1.