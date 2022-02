PSG-Real: Benzema se sent "beaucoup mieux" mais ne veut pas prendre de risques

A la veille du choc face au PSG, mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Karim Benzema a donné des nouvelles plutôt rassurantes. L’attaquant du Real Madrid, touché aux ischio-jambiers, espère pouvoir fouler la pelouse du Parc des Princes.

"Il y a eu beaucoup d'heures de travail. Je me sens beaucoup mieux mais on va avoir un entraînement pour voir comment je me sens et si je peux jouer demain (ce mardi, ndlr), a expliqué le buteur de 34 ans, qui a manqué les trois derniers matchs de son équipe. Ça a été difficile car j'étais hors du terrain. Le matin, l'après-midi et le soir, j'ai travaillé pour y arriver. Je suis là. Je suis tout à fait prêt dans ma tête. Je suis à 100% dans ma tête, mais maintenant il faut voir sur le terrain. Je suis là pour aider l'équipe, c'est un grand match et si je joue, je donnerai tout."

"Si le sent bien, il va jouer", assure Ancelotti

Le natif de Lyon, auteur de 24 buts et 9 passes décisives en 28 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues), se dit même prêt à tirer un peu sur les organismes afin de pouvoir défier les Parisiens. Dans la mesure du raisonnable. "Je fais tout pour l'équipe. Si je dois forcer un peu, je le ferais. Mais il ne faut pas forcer pour me blesser. Je verrai avec mes sensations", résume-t-il.

Interrogé au sujet de son n°9, Carlo Ancelotti a laissé planer le doute sur sa présence parmi les titulaires. Mais le coach italien, passé par le PSG (2012-2013), espère clairement pouvoir compter sur Benzema pour ses retrouvailles avec le Parc des Princes. "Il s'est entraîné depuis quelques jours, a déclaré l’entraîneur de 62 ans. Après il y a la sensation et l'entraîneur doit voir s'il peut jouer après une telle absence. S'il sent bien, c'est Karim, il va jouer".