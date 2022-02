PSG-Real: pas de mouvement de protestation prévu chez les ultras, mais un avertissement sur les réseaux

Le Collectif Ultras Paris n’a pas prévu d’exprimer son mécontentement ce mardi face au Real Madrid lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, selon les informations de RMC Sport. Le groupe de supporters a toutefois posté un avertissement destiné à l’équipe francilienne.

Sifflé par une partie du public du Parc des Princes avant la victoire contre Rennes en Ligue 1 (1-0), Mauricio Pochettino avait ensuite appelé à l’union sacrée pour le duel européen face au Real Madrid.

La demande de l’entraîneur du PSG semble avoir été exaucée puisque selon les informations de RMC Sport, il n’y aura aucune contestation de prévue de la part du Collectif Ultras Paris pour le huitième de finale aller de Ligue des champions (dès 21h en direct sur RMC Sport 1).

Le CUP se pose en "gardien de l’institution"

Les ultras donneront tout pour soutenir l’équipe parisienne face au club merengue, mais tout n’est pas pardonné pour autant. Si aucun mouvement de contestation n’est prévu en marge de la réception du Real Madrid, les membres du CUP n'ont pas apprécié que les joueurs ne viennent pas les saluer à la fin du match de championnat contre Rennes.

A la veille du choc continental, le Collectif Ultras Paris s’est ainsi fendu d’un message aux allures d’avertissement destiné aux joueurs et au staff francilien.

"DERRIERE VOUS MAIS POUR TOUJOURS GARDIENS DE L'INSTITUTION, ALLEZ PARIS!", a écrit le groupe de supporters sur les réseaux sociaux.

Pochettino répond aux critiques

Très critiqué en raison du jeu pratiqué par l’équipe et des rumeurs autour de son avenir, Mauricio Pochettino a insisté sur le bon état d’esprit de son groupe avant la rencontre. Et surtout la soif de victoire de ce PSG.

"Nous allons être présents et nous battre du mieux possible, a promis l’entraîneur argentin face à la presse avant le match. Nous allons affronter l’un des meilleurs clubs du monde, si ce n’est le meilleur. Mais nous avons confiance en nous et nous allons lutter pour l’emporter."

Une belle prestation et une victoire lors de ce huitième de finale aller de Ligue des champions pourrait aider Mauricio Pochettino à apaiser les tensions avec les fans. En cas de désillusion sportive, les critiques risquent bien de pleuvoir sur le technicien et ses joueurs.