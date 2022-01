Fin des jauges dans les stades le 2 février, bonne nouvelle pour PSG-Real et le Tournoi des VI Nations

Dans le cadre de l'allègement des contraintes liées à l'épidémie de coronavirus, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi la suppression des jauges dans les enceintes sportives à partir du 2 février.

Soulagement pour les clubs français. Ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex et son ministre de la Santé Olivier Véran ont détaillé le calendrier de levée des mesures sanitaires lors d’une conférence de presse à l’hôtel de Matignon. Avec, à partir du mercredi 2 février, la fin des jauges dans les grands établissements recevant du public accueillant un public assis, tels que les établissements culturels... et les stades. Le port du masque y restera obligatoire et les spectateurs devront justifier d’un schéma vaccinal complet pour prendre place en tribunes.

Bonne nouvelle pour PSG-Real

Il ne sera pas possible d’entrer avec un seul test négatif. Le pass vaccinal, qui se substitue au pass sanitaire, entrera en vigueur lundi 24 janvier. Seule exception : les 12-25 ans ne seront pas soumis au pass vaccinal, mais au pass sanitaire. A titre d’exemple, le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (sur RMC Sport), programmé le 15 février, se jouera donc sans jauge, dans un Parc des Princes plein. Ce qui promet une belle ambiance pour ce choc très attendu.

C’est aussi une bonne nouvelle pour le XV de France, qui attaquera le Tournoi des VI Nations le 6 février à Saint-Denis face à l’Italie. Les Bleus de Fabien Galthié doivent aussi recevoir à guichets fermés l’Irlande et l’Angleterre au Stade de France, les 12 février et 19 mars. Dès le mercredi 16 février, il sera par ailleurs possible de boire et manger dans les enceintes sportives.

Depuis le 3 janvier, les stades ont été soumis à des jauges fixées à 5.000 personnes dans le cadre des mesures de freinage de l'épidémie de Covid-19. Ce qui a représenté un gros manque à gagner pour les clubs déjà fragilisés financièrement depuis le début de la crise sanitaire en 2020.