PSG-Real: "Fumier va", l'échange complice entre Mbappé et Benzema avant le match

Des retrouvailles chaleureuses. Quelques minutes avant de croiser le fer sur la pelouse du Parc lors du 8e de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé et Karim Benzema se sont chaleureusement salués dans les couloirs du Parc des Princes. Le capitaine madrilène a serré la main de son coéquipier en équipe de France, tandis que ce dernier a demandé de ses nouvelles après sa blessure.

"Menteur, fumier va"

"C'est comment? Ca va? Tu n'es pas blessé? Un petit peu?", glisse le Parisien. "Si un peu encore. Ca va et toi?" lui répond le numéro 9, qui salue Marco Verratti et Angel Di Maria dans le même temps. "On est là frère, on est bien. Menteur, fumier va", rétorque un Mbappé tout sourire. Juste avant de regagner le rang du Real, Benzema conclut l'échange en plaisantant: "tu es un ouf toi".

Titulaire ce mardi, l'attaquant du Real n'avait plus joué depuis le 23 janvier, en raison d'une blessure à la cuisse gauche. La présence de l'international français de 34 ans est cruciale pour le Real. Il a inscrit 24 buts et délivré 9 passes décisives en 28 rencontres cette saison.