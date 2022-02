PSG-Real: Neymar sur le banc, Danilo titulaire… Ce que l'on sait de la compo probable de Paris

Le PSG va affronter le Real Madrid, ce mardi au Parc des Princes, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Un choc pour lequel Neymar devrait être remplaçant. A l’inverse de Danilo Pereira, pressenti pour débuter dans l’entrejeu.

Il n’aura pas totalement remporté sa course contre-la-montre. Neymar sera bien présent pour affronter le Real Madrid, ce mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), mais il n’est pas apte à débuter. Deux mois et demi après sa blessure à la cheville gauche, le numéro 10 du PSG devrait être remplaçant pour le choc au Parc des Princes.

En son absence au coup d'envoi, Mauricio Pochettino devrait aligner un trio offensif composé d’Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui évoluerait dans une position axiale.

Donnarumma préféré à Navas?

Dans l’entrejeu, le coach argentin devrait reconduire Danilo Pereira, convaincant et buteur lors de ses dernières sorties. L’international portugais devrait être épaulé par Leandro Paredes et Marco Verratti. Pas de surprise en défense, où Achraf Hakimi et Nuno Mendes devraient occuper les couloirs. Avec le forfait de Sergio Ramos, touché au mollet, Presnel Kimpembe et Marquinhos formeront l’axe central.

Au poste de gardien, où une alternance est en place depuis le début de la saison, c’est Gianluigi Donnarumma qui devrait débuter ce match aller face au club merengue. Le géant italien serait préféré à Keylor Navas, même s’il existe une petite incertitude à ce niveau-là. Les deux portiers ont tourné dans les buts chacun leur tour ce lundi à l'entraînement. Revenu à Paris en fin de semaine dernière, après avoir remporté la CAN 2022 avec le Sénégal, Idrissa Gueye devrait lui être remplaçant, comme l’a laissé entendre Pochettino en conférence de presse.