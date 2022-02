PSG-Real: le mea culpa d'Ancelotti sur le mauvais match de son équipe

Carlo Ancelotti a reconnu que le Real Madrid, au-delà de la défaite 1-0 face au PSG, avait très mal joué et proposé un spectacle décevant au Parc des Princes. L'entraîneur italien souhaite y remédier.

Trois jours après le défaite 1-0 contre le Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti n'esquive pas les reproches. En conférence de presse, vendredi, l'entraîneur du Real Madrid a estimé que les critiques étaient "justifiées" au regard de la mauvaise prestation dans ce huitième de finale aller de Ligue des champions.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder le PSG en Ligue des champions

"La défaite nous a fait mal. Nous sommes conscients du mauvais match que nous avons fait contre le PSG", a déclaré le technicien italien, désireux de s'imposer samedi (21h) contre le Deportivo Alavés pour préserver les quatre points d'avance en tête du championnat espagnol.

"L'approche était mauvaise"

Ce point presse a donc été l'occasion pour Ancelotti de concéder un mea culpa sur la stratégie adoptée pour ce choc, que la direction madrilène aurait trouvé trop frileuse. "J'ai parlé au président, à tous les membres du club. Ils sont touchés comme nous. (...) Les critiques sont justifiées, car nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Le premier critique, c'est moi et j'assume mes responsabilités. Nous devons comprendre et apprendre. (...) L'approche était mauvaise, ça n'a pas marché et j'en suis responsable. Mais nous pouvons changer le résultat en nous battant, en souffrant, 1-0 n'est pas si mal", a-t-il déclaré, selon les retranscriptions de Marca et AS.

Le "Mister" a ainsi fait comprendre qu'il allait revoir ses plans pour le match retour, prévu le 9 mars au Santiago-Bernabéu: "L'image n'était pas bonne. Le problème est moins le résultat, car il peut être changé, mais l'image qui était pire. (...) Au cours des prochains matchs, nous allons pratiquer le pressing haut. Nous nous sommes trop concentrés sur les blocs bas et les départs rapides". Mauricio Pochettino est prévenu.