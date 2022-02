PSG-Real Madrid: choqué par le match de Verratti, Neymar le compare à Xavi et Iniesta

Après la victoire du PSG face au Real Madrid, mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-0), Neymar a fait l’éloge de Marco Verratti. Le n°10 brésilien estime que son coéquipier italien est "un génie", de la même trempe que Xavi et Andrés Iniesta, qu’il a côtoyés au Barça.

Une masterclass. Une de plus. Marco Verratti a encore régalé son monde lors du choc entre le PSG et le Real Madrid, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-0). Omniprésent dans l’entrejeu, l’international italien a impulsé le pressing, gardé les ballons chauds, cassé les lignes, baladé ses adversaires et imprimé le tempo. Le chef d’orchestre de poche qui a mis les milieux merengue au supplice sur la pelouse du Parc des Princes.

Un récital qui n’a pas échappé à Neymar. Après deux mois et demi d’absence, le n°10 brésilien a retrouvé la compétition en entrant à un gros quart d’heure de la fin. Et il a pu profiter aux premières loges de la partition royale du surdoué de Pescara. "Je savais que Verratti était un excellent joueur, mais je n’avais pas réalisé qu’il était si spectaculaire. Un génie. C’est l’un des meilleurs milieux de terrain avec qui j’ai joué, avec Xavi et Iniesta", a confié le Ney après la rencontre, dans des propos rapportés par l’UEFA.

Une reprise encourageante pour Neymar

A titre personnel, le dribbleur de la Seleçao a montré des choses encourageantes durant les 17 minutes qu’il a passées sur le terrain. Motivé et incisif, il a semblé en jambes, débarrassé de sa blessure à la cheville gauche. Après avoir provoqué un coup-franc dangereux, il a servi Kylian Mbappé d’une talonnade sur le but de la victoire. Une bonne nouvelle pour Paris à trois semaines du match retour à Bernabeu (le 9 mars sur RMC Sport 1).