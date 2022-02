PSG-Real: les propos rassurants de Marquinhos sur l’état de forme de Neymar

Le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, a assuré que Neymar était prêt à disputer, et avait surtout "envie de jouer", le huitième de finale aller de la Ligue des champions qui attend les Parisiens ce mardi, contre le Real Madrid (21h en direct sur RMC Sport).

Et si Neymar débutait sur contre le Real Madrid ? La superstar du PSG, qui n'a plus rejoué depuis fin novembre en raison d'une entorse de la cheville gauche, l’espère en tout cas. "Il est prêt à jouer absolument, il a envie", a confié Marquinhos, le capitaine parisien, au micro de RMC Sport. Vendredi, après la victoire contre Rennes en championnat (1-0), l'entraîneur Mauricio Pochettino s'était dit optimiste quant aux chances de retrouver "Ney" ce mardi. Le Brésilien est bien disponible pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Manque de rythme

Reste à savoir quelle est l’intention du coach à son sujet, sachant que le Brésilien, touché à Saint-Etienne le 28 novembre, a repris la course le 26 janvier. Il a pris part, lundi matin, aux quinze minutes d'entraînement collectif ouverts aux médias. "Il a fait les entraînements, a confirmé Marquinhos. On va voir les choix du coach de le faire jouer ou de le laisser sur le banc. C'est un grand match contre une grande équipe. C'est le moment où il faut faire des efforts et il est prêt à les faire."

Attendu comme remplaçant faute de rythme, Neymar a faim de ballon et de compétition à haute intensité. Auteur de 3 buts en 14 rencontres, l'ancien du Barça a réalisé un démarrage de saison timide, mais il semble vouloir rattraper le temps perdu. Son retour constitue en tout cas une bonne nouvelle pour le PSG, auquel il manquait peut-être ce soupçon de créativité en plus ces dernières semaines.