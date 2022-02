PSG-Real Madrid: comment Nuno Mendes a séduit Paris si rapidement

Pour son premier match de Ligue des champions à élimination directe, Nuno Mendes a marqué les esprits face au Real Madrid, mardi, en huitième de finale aller (1-0). Brillant dans son couloir gauche, le latéral portugais a confirmé sa montée en puissance au PSG, où il est désormais incontournable. A seulement 19 ans.

Il n’a même pas deux saisons pros dans les jambes. Mais il fait déjà l’unanimité. Sept mois après son arrivée l’été dernier, Nuno Mendes a mis tout le monde d’accord au PSG. Le latéral gauche, prêté par le Sporting (pour sept millions d’euros), est désormais un titulaire indiscutable dans l’équipe de Mauricio Pochettino. Et l’un des nouveaux chouchous des supporters. Un statut que le Portugais de 19 ans a encore renforcé lors de la victoire face au Real Madrid mardi, en huitième de finale de la Ligue des champions (1-0). Pour son septième match dans la compétition. Le premier à élimination directe.

Déchaîné dans son couloir, le n°25 a épuisé Dani Carvajal par ses montées incessantes, sa vitesse de course, ses centres et ses percussions tranchantes. Tout en muselant les rares velléités offensives de Marco Asensio. Sur une accélération, il a même totalement déséquilibré Militao en première période. En perdant ses appuis, le défenseur merengue s’est étalé de tout son long sur la pelouse, un peu comme Jérôme Boateng l’avait fait face à Lionel Messi lors d’un célèbre Barça-Bayern Munich en 2015.

"C’est important pour la confiance"

"Personnellement, je me suis senti bien sur le terrain, a réagi Nuno Mendes après son festival sur PSGTV. J’avais beaucoup d’envie. Je pense que l’équipe a bien entamé la rencontre. Et ça m’a donné de la force pour être performant avec mes coéquipiers. C’était important pour nous que je sois dans ma meilleure forme pour ce match."

Un match dominé dans tous les compartiments par les Parisiens. Avec 58% de possession et 23 tirs à 1, les joueurs de Mauricio Pochettino ont totalement surclassé ceux de Carlo Ancelotti. "C’était une performance incroyable. Je suis très content, savoure Mendes. Le Real Madrid est une très bonne équipe, toujours difficile à jouer. Mais si nous réalisons ce type de performance, avec ce niveau, nous pouvons espérer nous qualifier. C’est important pour la confiance. Maintenant, nous avons trois semaines pour préparer le match retour (le 9 mars à Bernabeu, 21h sur RMC Sport 1)."

Il a éteint la concurrence à son poste

Un match que le gamin originaire de Casal de Cambra, un quartier populaire situé près de Sintra, au nord-ouest de Lisbonne, devrait à nouveau disputer. A moins d’une blessure ou d’une grosse méforme d’ici-là, Nuno Mendes sera reconduit à Madrid. D’autant que Juan Bernat n’est pas inscrit sur la liste de la C1 et que Layvin Kurzawa a complètement disparu de la circulation. Seul Abdou Diallo, qui a un peu joué au même poste en début de saison, est susceptible de lui contester sa place.

Une concurrence qui n’effraie pas vraiment l’international portugais. Après avoir débuté sous le maillot national en mars 2021 (il y a moins d’un an), il compte déjà 11 sélections. Il était même titulaire lors des deux dernières. Assez méconnu lors de son arrivée à Paris, l’ancienne pépite du Sporting, qui a disputé 47 matchs pour sa première saison professionnelle (1 but, 3 passes décisives), a très vite fait parler ses qualités au Camp des Loges.

"Un jeune extraordinaire", pour Mbappé

Au point d’impressionner les stars du vestiaire. "C’est un jeune extraordinaire, confiait Kylian Mbappé début octobre dans Rothen s’enflamme sur RMC. Moi, je ne le connaissais pas trop. Je ne le connaissais que de Football Manager, les talents à suivre. Ce qu’il fait, c’est magnifique. Il faut l’accompagner, parce que peut-être qu’il aura un coup de moins bien à un moment et c’est là qu’il ne faudra pas l’enterrer."

Cinq mois après son premier match de Ligue 1, le coup de moins bien se fait toujours attendre. Paris serait déjà décidé à lever son option d’achat de 40 millions d’euros en fin de saison. Et Nuno Mendes, qui a disputé 24 matchs (2 passes décisives) avec le club de la capitale (toutes compétitions confondues), semble progresser à chaque sortie. A une vitesse vertigineuse. Son humilité et son envie de s’améliorer y sont sans doute pour beaucoup. Sur le plan défensif notamment. Alors qu’il laissait quelques boulevards dans son dos à l’automne dernier, il a parfaitement verrouillé son couloir contre le Real Madrid. Encore perfectible, il dispose d’une marge de progression assez affolante. Le PSG peut se frotter les mains.

"Je m’efforce d’apprendre chaque jour"

"Je suis ici pour continuer à apprendre, expliquait-il le mois dernier sur le site du club. Je m'efforce d'apprendre chaque jour. Lors des premiers matches, bien sûr que j'ai ressenti de la pression. Je continue d'en ressentir à chaque rencontre, mais j'essaie de ne pas me concentrer sur ça. Je me concentre sur le match et j'oublie tout. La pression est là au début, mais au fur et à mesure, elle disparaît". Pour mieux laisser parler le talent.