PSG-Real: Neymar dans le groupe officiel, Ramos seul absent

Le PSG a communiqué ce mardi le groupe retenu pour affronter le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1). Une sélection sans surprise avec Neymar rétabli et Sergio Ramos forfait.

Neymar a gagné son pari. Celui d’être rétabli pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid ce mardi 15 février (21h, sur RMC Sport 1). Une course contre-la-montre et la douleur qui avait débuté le 28 novembre et une blessure à la cheville gauche contractée lors du succès parisien à Saint-Etienne (3-1) en Ligue 1. Deux mois et demi plus tard, le Brésilien a donné les gages nécessaires pour obtenir le feu vert du staff médical pour retrouver le groupe. Mais le numéro 10 de la Seleçao manquera de rythme et semble se destiner à une place sur le banc parisien.

>> PSG-Real: les infos en direct

Sergio Ramos, forfait confirmé

Le PSG enregistre un unique forfait pour ce grand rendez-vous. Celui de Sergio Ramos, comme annoncé par RMC Sport. L’Espagnol "va poursuivre son entraînement individuel pour sa lésion au mollet", annonce le club parisien. "Un nouveau point sera fait dans une semaine", conclut le communiqué médical. Autre absence, celle de Juan Bernat. Elle est réglementaire puisque l’Espagnol n’a pas été inscrit dans la liste pour la Ligue des champions. Les absences étant rares, les jeunes ont du mal à se frayer une place dans ce groupe avec Edouard Michut, Eric Junior Dina Ebimbe et Ismaël Gharbi qui n’ont pas été retenus, à l’inverse de Xavi Simons.

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct PSG-Real

Le groupe du PSG:

Navas, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Paredes, Icardi, Neymar, Di Maria, Danilo Pereira, Dagba, Wijnadum, Kurzawa, Herrera, Diallo, Draxler, Kehrer, Nuno Mendes, Gueye, Messi, Simons, Donnarumma, Letellier