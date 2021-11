Saint-Etienne-PSG: le message volontaire de Neymar après sa grosse blessure à la cheville

Après sa sortie sur civière ce dimanche lors de la victoire du PSG à Saint-Etienne (3-1), dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1, Neymar a posté un message sur ses réseaux sociaux. Le Brésilien, qui semble sérieusement touché à la cheville, promet de revenir plus fort.

Il promet de revenir plus fort et prend le tout avec philosophie. Neymar a posté un message sur Instagram ce dimanche, juste après la victoire du PSG sur le terrain de Saint-Etienne (3-1), dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Le Brésilien est sorti sur une vilaine blessure à la cheville, sur civière, en hurlant de douleur.

"Ces choses font partie de la vie d'un athlète"

"Il faut récupérer. Malheureusement ces choses font partie de la vie d'un athlète, écrit l'ancien joueur du Barça sur Instagram. C'est ce que tu as, il faut relever la tête, c'est parti. Je reviendrai plus fort." Un message d'espoir, même si les images de sa retombée sur la jambe d'Yvann Maçon et sa cheville qui a fortement tourné ont de quoi inquiéter.

Neymar © Capture écran Amazon

"Il va falloir voir ça demain mais à la télévision... les images sont impressionnantes. J'espère que ce n'est pas un gros problème et qu'il sera rapidement de retour avec l'équipe. Mais l'action n'est pas belle", a reconnu son entraîneur Mauricio Pochettino chez le diffuseur Amazon Prime Video après la rencontre. Les examens de ce lundi en diront évidemment plus sur la durée de sa très probable indisponibilité.