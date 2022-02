PSG-Real: "On est tous dans le même bateau", le message d'Al-Khelaïfi aux supporters mécontents

Au micro de Canal+ avant le choc PSG-Real en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a demandé aux supporters parisiens de mettre de côté leur mécontentement et d'encourager au maximum les joueurs.

Nasser Al-Khelaïfi en appelle à l'union sacrée. À quelques heures du coup d'envoi du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (21h sur RMC Sport 1), le président qatari du Paris Saint-Germain a exhorté les supporters parisiens à encourager l'équipe et à mettre leur colère entre parenthèses. "C'est dans ces moments qu'ils doivent montrer qu'ils sont derrière l'équipe, quoi qu'il se passe", a déclaré le dirigeant qatari, dans un entretien accordé à Canal+.

Lors du match de championnat du PSG contre Rennes (1-0), disputé le 11 février au Parc des Princes, les ultras parisiens ont déserté tribune habituelle pendant les 25 premières minutes. Ils ont ensuite, avec des banderoles, exprimé leur vif mécontentement contre la direction et certains joueurs.

À l'instar de l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino et du capitaine brésilien Marquinhos, Nasser Al-Khelaïfi tente donc de calmer le jeu: "Les supporters sont toujours présents, ce sont les soldats du club. Ils sont très importants. Je suis le premier à vouloir une ambiance plus sereine au stade et à faire venir les supporters. C'est le moment pour les supporters d'encourager l'équipe. On est tous dans le même bateau, tous dans la même aventure. Donc on espère avoir le soutien des supporters, surtout ce soir". Cela devrait être le cas, les membres du Collectif Ultras Paris (CUP) ayant fait savoir qu'aucune action de contestation n'aurait lieu face au Real.

Al-Khelaïfi sur Mbappé: "Il ne pense qu'à gagner ces matchs"

Par ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi s'est aussi exprimé au micro de la chaîne cryptée à propos de Kylian Mbappé, toujours en fin de contrat au terme de la saison et convoité par le Real Madrid. Le président ne croît pas à un risque de conflit d'intérêts: "Kylian est un grand champion, avec un mental d’acier. C’est un professionnel exemplaire, et je peux vous confirmer qu’il ne pense qu’à gagner ces matchs. Il est fier de jouer au Paris Saint-Germain, dans cette ville. Il le sera toujours".