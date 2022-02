PSG-Real: un match aux allures de revanche pour Navas et Hakimi

Ce mardi, la Ligue des champions fait son grand retour avec le huitième de finale aller entre le PSG et le Real Madrid (21h, sur RMC Sport 1). Une rencontre spéciale pour plusieurs Parisiens, dont Achraf Hakimi et Keylor Navas qui auront des choses à prouver face à leur ancien club.

PSG-Real Madrid, une affiche que les fans de football ont souvent l’occasion de voir en Ligue des champions. La dernière rencontre entre les deux géants européens remonte à novembre 2019, lors des phases de groupe où au terme d’un match passionnant, les deux clubs s’étaient quittés sur un score de 2-2.

Hakimi, les retrouvailles avec son club formateur

Mais en 2022, beaucoup de choses ont changé, surtout au PSG. L’été dernier, les Français ont frappé fort avec un recrutement de luxe dans lequel un ancien Madrilène Achraf Hakimi a été recruté. Titulaire indiscutable en France, le latéral droit n’a pas eu la même chance en Espagne, où la grande forme de Dani Carvajal ne lui a pas permis de s’imposer dans son club formateur.

Grâce à ses deux années en prêt au Borussia Dortmund et son transfert définitif à l’Inter Milan en 2020, Hakimi a pris une nouvelle dimension et est considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Ce mardi, le Parisien a l’occasion de montrer à son ancien président Florentino Perez que l’avoir laissé partir n’était pas la meilleure des idées, et qu’il aurait pu avoir une place importante dans la composition de Carlo Ancelotti.

Lors d’un entretien lundi avec Marca, le Marocain regrettait le manque de confiance de la part des Madrilènes, à la suite de son prêt réussi à Dortmund: "Madrid, je pense, ne pariait toujours pas sur moi, même si je pouvais continuer à jouer au haut niveau (…) je pense que Madrid ne voulait pas parier autant sur moi que d’autres clubs. Et je suis content car je pense que ces clubs n’ont pas eu tort de parier sur moi." Au Parc des Princes, Hakimi pourra rendre la confiance que les dirigeants du PSG lui ont accordé et rester sur la dynamique de sa Coupe d’Afrique des nations réussie avec le Maroc.

Navas, un manque de reconnaissance ?

Son nom n’est pas forcément celui qui ressort en premier lorsque les titres gagnés par le Real Madrid sont évoqués, mais Keylor Navas a une grande part de responsabilités dans les succès européens des Madrilènes en 2016, 2017 et 2018. Mais un évènement remet sa place en question: la venue de Thibaut Courtois à l’été 2018.

Si les fans de la formation espagnole profitent des bonnes performances du Belge dans les cages, la cohabitation avec le Costaricien n’a pas été facile. Un constat révélé par le père de Courtois en 2020, lors d’un entretien pour la Dernière Heure: "Il y avait une compétition interne difficile à vivre, et aussi externe avec les journalistes qui prenaient plus partie pour Keylor. Une fois qu’il est parti au PSG, ça l’a soulagé."

Un soulagement partagé par l’actuel parisien qui regrettait auprès du magazine officiel du PSG, un manque de considération de la part de son ancien club: "En Espagne, j’ai eu le sentiment qu’une partie du club ne croyait pas totalement en moi (…) Ici, au PSG, les choses sont un peu différentes. Tout le monde croit en moi." Si Navas a vu il y a quelques mois le portier Gianluigi Donnarumma lui donner de la concurrence à Paris, l’ancien de Madrid compte 14 matchs en championnat et pourrait être titularisé en Ligue des champions d’ici quelques heures.

Rappelons que lors du dernier match contre le leader de Liga, Navas avait réalisé pas moins de 11 arrêts. Une grande performance ayant permis aux siens de revenir au score en fin de match (2-2).