PSG: Sergio Ramos "rêve" de disputer la Coupe du monde 2022 avec l'Espagne

En conférence de presse avant Juventus-PSG, Sergio Ramos (36 ans) a déclaré ce mardi mettre toutes les chances de son côté pour convaincre Luis Enrique de le sélectionner avec l'Espagne pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Absent de la Roja depuis mars 2021, Sergio Ramos espère convaincre Luis Enrique de l'emmener au Qatar. Le défenseur du Paris Saint-Germain, débarrassé de ses problèmes de blessures, figure dans la liste des 55 joueurs espagnols pré-convoqués pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). En conférence de presse, avant le match Juventus-PSG en Ligue des champions, l'ancien Madrilène a évoqué ses chances de prendre part à ce qui serait son cinquième Mondial.

"Tout le monde sait ce que signifie pour moi de défendre les couleurs de mon pays. Après une saison difficile à cause des blessures, je me sens très bien à nouveau, je rejoue et je suis disponible", a déclaré Sergio Ramos, qui compte 180 sélections avec l'équipe nationale.

"J'ai faim de titres"

"J'espère encore revenir en sélection et je rêve du Mondial. Mais il faut attendre, continuer à jouer au meilleur niveau pour convaincre le sélectionneur. (...) J'espère que j'aurai la chance de disputer une nouvelle Coupe du monde", a ajouté le joueur de 36 ans.

Désormais "parfaitement adapté et heureux" à Paris après son année de galère, Sergio Ramos assure n'avoir "jamais pensé" que l'heure de la retraite sportive avait sonné. "C'est tout le contraire. Ce sont des étapes que la vie nous propose, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. (...) L'an passée est totalement oubliée. J'ai faim de titres et d'être à mon meilleur niveau comme je l'ai fait durant toute ma carrière. Si un jour j'ai un infime soupçon que c'est terminé, je resterai à la maison pour profiter avec mes enfants. Mais je crois qu'il me reste encore quelques années au top niveau dans le football. Je vis pour ce sport et je l'aime".