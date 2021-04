PSG: très confiant, Neymar se voit à son meilleur niveau

EXCLU RMC SPORT. Neymar, à la veille du match contre Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions, pense non seulement être à son meilleur niveau depuis son arrivée au PSG, mais croit aussi que l'équipe n'a jamais été aussi forte qu'actuellement.

Depuis son arrivée en 2017 au Paris Saint-Germain, Neymar est-il actuellement à son meilleur niveau? "Oui. Je pense que oui", a-t-il répondu au micro de RMC Sport, à la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City (mercredi 21h en exclusivité sur RMC Sport 1).

"Je fais en sorte que ce soit toujours le meilleur Neymar sur le terrain", a ajouté l'homme aux 12 buts et 7 passes décisives en Ligue 1 et en Ligue des champions cette saison. "En tout cas, soyez certain qu'avec Neymar sur le terrain, le Paris Saint-Germain aura de grandes chances de sortir vainqueur", a-t-il aussi déclaré.

"Je fais parfaitement confiance à notre équipe"

Le numéro 10, qui dispute les demi-finales de Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, pense également qu'il n'a jamais connu un PSG aussi fort: "Absolument, l'équipe est bien plus préparée. Elle sait ce qu'elle doit faire. Nous sommes arrivés en finale l'année dernière. On espère que ce sera également le cas cette année".

"Je suis tranquille. Je fais parfaitement confiance à notre équipe, à mes coéquipiers. On va y arriver", a-t-il assuré.

Pour aller chercher cette nouvelle qualification pour la finale de la Ligue des champions, Neymar pourrait laisser le poste de numéro 10 à Marco Verratti et se retrouver sur l'aile gauche. Ce qui ne le préoccupe pas: "Je joue partout, dans n'importe quelle position. C'est le coach qui va décider et c'est lui qui sait ce qu'il va faire avec l'équipe pour exploiter le meilleur de chacun de ses joueurs. J'ai toujours joué à gauche depuis que je suis tout jeune, jusqu'à aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même, pour que l'on soit les meilleurs possibles".

