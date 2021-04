PSG-Manchester City: "Le PSG a maintenant le respect qu'il mérite", selon Neymar

Présent mardi en conférence de presse avant de retrouver Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions mercredi (21h, sur RMC Sport 1), Neymar est revenu sur la progression du PSG depuis son arrivée et le "respect" obtenu par le club.

Après quatre années à buter aux portes du dernier carré, le PSG va disputer une deuxième demi-finale de Ligue des champions consécutive mercredi soir face à Manchester City. Pour Neymar, ce palier est le symbole de la progression du club depuis sa signature.

"Depuis que je suis arrivé ici, le club est plus respecté. Quand les gens parlent du PSG, ils savent qu'il fait partie des quatre, cinq ou six meilleures équipes dans tous les championnats", a affirmé le Brésilien en conférence de presse.

"Nous avons progressé"

Tombé de manière rocambolesque contre Manchester United en 2019 ou sans lutter face au Real Madrid en 2018, le PSG a éliminé cette saison coup sur coup le Barça et le Bayern Munich pour composter son ticket dans le dernier carré. Ajoutées à la finale atteinte en 2020, ces performances changent l'image du club selon Neymar.

"Le PSG a maintenant le respect qu'il mérite. C'est notre deuxième année consécutive en demi-finale de Ligue des champions, l'an dernier nous étions finalistes, cette année, nous ferons tout pour mettre la main sur le trophée", promet la star brésilienne.

Pour Neymar, le club parisien est prêt à débloquer son palmarès dans la plus prestigieuse des compétition seuropéennes. "Nous avons progressé, c'est notamment grâce au travail du coach et du staff, je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour gagner. Nous sommes sur le bon chemin et l'atmosphère est fantastique ici", s'est réjoui "Ney".

Auteur de six buts en sept matches de Ligue des champions, l'international auriverde sera très attendu mercredi au Parc des Princes pour rapprocher le PSG du titre en C1.