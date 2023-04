Real: Ancelotti souligne les qualités humaines "extraordinaires" de Valverde

Auteur d'une violente agression physique après la rencontre sur l'ailier de Villarreal Alex Baena, le milieu uruguayen Federic Valverde a reçu le plein soutien de son entraîneur et du vestiaire madrilène ce mardi en conférence de presse.

Federico Valverde fait l’objet d’une plainte en Espagne, déposée par l’ailier de Villarreal Alex Baena après son agression par le milieu de terrain uruguayen samedi, après le match contre le Real Madrid. L’entourage de Valverde a justifié son geste, expliquant que Baena aurait tenu des propos injurieux au sujet de la grossesse compliquée de la compagne de Valverde, et ce à plusieurs reprises ces derniers mois, notamment samedi.

"Il a des qualités humaines extraordinaires, nous le savons tous, l’a défendu Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid. Sous-entendu, il n'aurait pas agi de la sorte sans raison." Un narratif utilisé par l'entourage du joueur dans la presse espagnole. Le défenseur autrichien du Real Madrid, David Alaba, a également apporté le soutien du vestiaire madrilène à son coéquipier, avant le quart de finale de Ligue des champions contre Chelsea: "Il a le soutien de tout le monde", a-t-il assuré.

La bagarre entre Valverde et Baena s’est déroulée sur le parking du Bernabeu où sont garés les cars des équipes qui se déplacent à Madrid. Lundi, Baena a dénoncé les "insultes" et les "menaces" qui le ciblent lui, ainsi que sa famille, depuis l’incident. "Samedi dernier, j'ai été agressé par un collègue de travail à la fin du match contre le Real Madrid. Après ce qu'il s'est passé, plusieurs déclarations ont été diffusées, supposément faites par son entourage, dans lesquelles il se disait que j'aurais souhaité du mal à un membre de sa famille", a expliqué Alex Baena dans un communiqué diffusé sur Twitter.

"On a profité d'un malheur pour justifier l'agression, et il y a des mensonges qui blessent plus que les coups, a-t-il poursuivi. Le préjudice qui est en train d'être causé à ma famille est irréparable et injustifiable: des menaces, des insultes et même des messages privés souhaitant la mort de ma famille."