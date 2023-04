Real: "J'aurais fait la même chose", Poyet défend Valverde après son coup de poing contre Baena

Après le coup de poing asséné par Federico Valverde à Alex Baena, l'Uruguayen Gustavo Poyet a défendu le joueur du Real Madrid. Le sélectionneur de la Grèce aurait "fait la même chose" dans une situation similaire.

L'étau se resserre autour de Federico Valverde. Après la défaite du Real Madrid face à Villarreal samedi (2-3), l'international uruguayen a frappé au visage Alex Baena sur le parking du stade Santiago Bernabeu. La raison ? Le joueur de Villarreal se serait moqué du fils du milieu madrilène et des difficultés rencontrées par la compagne de Valverde lors de sa grossesse. De quoi faire sortir de ses gonds le Madrilène, qui a trouvé du soutien en la personne de Gustavo Poyet.

Dans les colonnes de As, l'actuel sélectionneur de la Grèce explique qu'il aurait eu la même réaction. "Je me place du point de vue de Valverde, j'aurais fait la même chose. Je n'ai aucun doute sur le fait que cela aurait pu arriver. Si quelque chose d'autre s'est produit, nous verrons si cela va quelque part, s'il y a une enquête, confie l'ancien coach de Bordeaux. En analysant ce que Fede dit qu'il (Baena) lui a dit, je pense que c'était un sous-entendu. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des limites à ce que l'on peut dire."

Baena a porté plainte

Au lendemain de l'altercation, le joueur de 21 ans est allé porter plainte auprès de la police nationale, et non auprès de la Commission de la Compétition (rattachée à la Liga et au sportif), comme l'a indiqué son club dans un communiqué dimanche soir. "Une fois de plus, Villarreal CF rejette tout acte de violence et croit fermement en la version des faits du joueur et le soutiendra tout au long de ce processus." L'affaire passera par la voie pénale, mais Valverde pourrait toutefois être sanctionné sportivement.

Comme le rappelle As, un cas similaire a été observé la saison dernière avec Sergio Leon, l'attaquant de Valladolid. Alors qu'un supporter avait insulté son père - tout juste décédé - ce dernier lui avait jeté une bouteille d'eau. Des images filmées par les caméras du stade et envoyées à la commission "Antiviolencia", qui a demandé à la Fédération espagnole de prendre des mesures.

Finalement, Sergio Leon avait écopé de quatre matchs de suspension qu'il avait purgé six mois plus tard en raison des nombreux recours utilisés par le joueur et son club pour faire annuler la sanction.