Real-Chelsea: la grosse occasion de Benzema, proche d'égaliser en première période

Après l'ouverture du score de Mason Mount pour Chelsea, le Real Madrid a failli égaliser par l'inévitable Karim Benzema, ce mardi soir en quart de finale retour de Ligue des champions.

Karim Benzema n’est pas passé loin d’inscrire un quatrième but dans cette confrontation contre les Blues. Alors que Chelsea, battu 3-1 à l’aller, a fait une partie de son retard grâce à l’ouverture du score de Mason Mount (1-0, 15e), l’attaquant français a failli égaliser, ce mardi soir en quart de finale retour de Ligue des champions.

Sa frappe passe tout près

Vinicius, très en jambes lors des 45 premières minutes, tente une percussion à l’entrée de la surface. Le Brésilien est contré par Reece James et le ballon revient sur Benzema, en embuscade à une vingtaine de mètres des cages d’Edouard Mendy. Le buteur madrilène tente sa chance mais sa frappe, contrée par Antonio Rüdiger, passe juste au-dessus de la transversale.

Auteur d’un triplé magistral au match aller, Benzema n’a donc pas réussi à relancer son équipe avant la pause. Dès la 15e minute, après une bonne remise de Timo Werner, Mount a trompé Thibaut Courtois d’une lourde frappe dans la surface. Pour rappel, la règle du but à l'extérieur n'existe plus dans les compétitions de l'UEFA, ce qui permet aux Blues d’être à seulement un petit but d’arracher la prolongation.