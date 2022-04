Real-Chelsea: Lukaku forfait pour le quart retour de Ligue des champions

Romelu Lukaku, l'attaquant de Chelsea, manquera le quart de finale retour de la Ligue des champions sur le terrain du Real Madrid, mardi (21h, sur RMC Sport) en raison d’une blessure au talon.

L’opération remontada de Chelsea en quart de finale de la Ligue des champions se fera sans l’une de ses armes offensives. Thomas Tuchel, manager des Blues, a annoncé l’absence de Romelu Lukaku pour le match retour sur le terrain du Real Madrid, mardi (21h, sur RMC Sport 1). Le joueur souffre d’une blessure au talon qui l’a déjà empêché de participer au récital des Blues sur le terrain de Southampton (0-6).

Déjà absent samedi

Au match aller, Lukaku était entré en jeu en seconde période à la place de Christian Pulisic (64e). Il avait manqué deux grosses occasions en deuxième période en manquant le cadre sur deux beaux centres. Ses ratés avaient suscité de nouvelles critiques contre son rendement jugé largement insuffisant (12 buts en 36 matchs) en rapport au prix de son transfert l’été dernier qui en a fait le joueur le plus cher de l’histoire du club (113 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan).

Il ne sera pas le seul joueur à ne pas se rendre à Madrid. "Callum Hudson-Odoi est absent, Ben Chilwell aussi, Romelu Lukaku ne voyagera pas, Azpilicueta a été testé négatif et fait partie du groupe, a énuméré Thomas Tuchel, ce lundi. Ross Barkley est malade."

Au match aller, Chelsea s’est lourdement incliné à domicile face au Real (1-3) en concédant trois buts de Karim Benzema. Kai Havertz, aligné en pointe, avait réduit l’écart. "Nous n'avons peut-être pas les plus grandes chances (de se qualifier, ndlr) au regard du score, de la compétition, de l'adversaire et du stade où nous allons jouer, a reconnu Tuchel. Mais nous ne calculons jamais nos efforts et nos croyances en fonction des chances que nous avons et ça ne commencera pas demain. C’est peu probable que nous y arrivions (à se qualifier, ndlr) mais nous allons essayer. Nous allons tout donner, nous allons jouer jusqu'au bout de nos limites parce que c'est ce que nous faisons. C'est un grand soir, un grand match et nous allons essayer d'être en meilleur forme et en meilleure condition qu'au premier match."