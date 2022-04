Real-Chelsea: "Une défaite qui passe très bien", sourit Modric après la qualification folle de Madrid

Le Real Madrid s’est offert la qualification en demi-finale de Ligue des champions après un match fou contre Chelsea ce mardi soir en quart de finale retour (défaite 3-2 après prolongation, victoire 3-1 à l’aller). À l’issue de la rencontre, Luka Modric savourait la performance des Merengues.

Une qualification en demi-finale à l’issue d’un scénario renversant. Ce mardi soir, en quart de finale retour de Ligue des champions contre Chelsea, le Real Madrid a été chercher sa place dans le dernier carré de la compétition au bout d’une prolongation irrespirable. Après leur victoire 3-1 à l’aller à Stamford Bridge, les Espagnol, un temps menés 0-3, sont revenus à 2-3 grâce à un but de l’inévitable Karim Benzema à la 95e.

Après la rencontre, Luka Modric, auteur d’une passe décisive sublime sur le but du 1-3 à la 81e, a salué la performance de son équipe. "C'est une nuit incroyable, un gros match à Bernabéu, une défaite qui passe très bien, s’est amusé le Ballon d’Or 2018 au micro de Movistar+. On a souffert, mais on n'a rien lâché jusqu'à la fin. Même menés 3-0, on n'a pas fait un mauvais match, mais Chelsea a mis tout ce qu'il pouvait, et on a continué à se battre, on savait qu'on pouvait renverser la situation. L'entraîneur a fait de bons changements qui ont fait tourner le match."

"C'est dur de décrire ces émotions"

Après ce combat intense, Modric avait du mal à revenir sur Terre. "C'est dur de décrire ces émotions, après 120 minutes, avec deux ou trois blessés... Marcelo est bien entré mais il finit blessé. C'est une fierté immense d'entendre le public scander mon nom, je les remercie pour leur gentillesse, et j'essaie de leur rendre cela sur le terrain."

Désormais, le Real Madrid attend son adversaire en demi-finale. Ce sera le vainqueur de la confrontation entre Manchester City et l’Atlético de Madrid (retour ce mercredi à 21h sur RMC Sport 1), dont la première manche a été remportée par les Sky Blues (1-0).