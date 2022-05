Real-City: Benzema a proposé à Rodrygo de tirer le penalty

Avant de transformer le tir au but décisif en prolongation de la demi-finale retour de Ligue des champions face à Manchester City (3-1) mercredi soir au stade Santiago Bernabeu, le buteur et capitaine du Real Madrid, Karim Benzema a proposé à son partenaire, Rodrygo, déjà auteur d’un doublé renversant, de tirer le penalty.

Quelle classe, ce Karim Benzema. Héros des huitièmes de finale et des quarts de finale de la Ligue des champions, le capitaine du Real Madrid a aussi été l’un grands artisans de l’incroyable qualification des Merengue pour la finale aux dépens de Manchester City (3-1 a.p.). A l’issue de deux rencontres d’anthologie, le Français, double buteur à l’aller, était prêt à rester muet au retour pour laisser toute la lumière sur son équipier Rodrygo, auteur d'un doublé renversant et salvateur dans le temps additionnel.

"Tu veux ?"

Après avoir offert le premier but au Brésilien à la 92eme minute, l’ex-Lyonnais, accroché par Ruben Dias dans la surface, a obtenu un penalty au début de la prolongation. S’il a finalement transformé le tir au but qui envoie le Real en finale, l’international tricolore a auparavant demandé à son partenaire s’il voulait le tirer. Sur des images captées par la chaine de télévision Gol, on voit Benzema dire "Quieres" ("tu veux ?") à Rodrygo, qui aurait pu s’offrir un extraordinaire triplé en demi-finale de C1. Mais le jeune attaquant de 21 ans a finalement laissé son capitaine inscrire son 15eme but de la saison en Ligue des champions.