Real-City: l’immense joie des Madrilènes après la qualification, avec les larmes d’Ancelotti

Le Real Madrid a réalisé un exploit monumental en renversant le cours du match dans les derniers instants pour finalement se qualifier en finale de la Ligue des champions, ce mercredi soir en demi-finale retour (3-1 après prolongation, 6-5 en cumulé). À l’issue de la rencontre, les Madrilènes ont laissé éclater leur joie et l’émotion de Carlo Ancelotti était palpable.

Impossible de savoir si le Real Madrid va soulever la Coupe aux grandes oreilles le 28 mai prochain au Stade de France contre Liverpool, mais une chose est sûre: cette équipe restera dans les mémoires collectives pour sa capacité à soulever des montagnes. Ce mercredi soir, les Merengue, menés 1-0 jusqu'à la 90e minute après s’être inclinés 4-3 au match aller, ont réussi à renverser complètement le cours du match pour finalement s’imposer 3-1 après prolongation, en demi-finale retour de Ligue des champions (6-5 en cumulé).

>> Revivez Real-City (3-1 après prolongation)

Après avoir déjà réussi à inverser des situations extrêmement délicates en 8e et en quart, respectivement contre le PSG et Chelsea, les hommes de Carlo Ancelotti ont une nouvelle fois preuve d’un mental hors norme. Au coup de sifflet final, le coach madrilène n’a d’ailleurs pas pu retenir ses larmes quand son fils et assistant, Davide Ancelotti, est venu le serrer dans ses bras. Qualifié pour la cinquième finale de Ligue des champions de sa carrière, le technicien italien, déjà vainqueur de la compétition à trois reprises avec l’AC Milan (2003 et 2007) et le Real (2014), ne s’en lasse vraisemblablement pas.

La communion avec les supporters

Karim Benzema, qui a donné énormément de la voix sur le bord de la pelouse après son remplacement en prolongation, affichait quant à lui un sourire communicatif sur la pelouse de Bernabeu. Les joueurs du Real sont ensuite venus en ligne au pied des tribunes, qu’aucun supporter ne semblait vouloir quitter, pour communier avec leur public. Dans un peu plus de trois semaines, au Stade de France contre Liverpool, tous rêveront à coup sûr d’une nouvelle soirée magique.