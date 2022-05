Real-City: la compo des Madrilènes avec Benzema et Mendy, sans Alaba

Dominé à l'aller en Angleterre au terme d'un match à l'intensité dingue (4-3), le Real Madrid doit renverser Manchester City ce mercredi en demi-finale retour de Ligue des champions pour rejoindre la finale (21h sur RMC Sport). La composition du club merengue est tombée.

Quatre jours après son sacre en Liga, le Real Madrid est loin d’être rassasié. Battu à l’aller à l’Etihad Stadium (4-3), au terme d’un match épique, le club merengue compte bien renverser Manchester City ce mercredi en demi-finale retour de la Ligue des champions (coup d’envoi 21h, à suivre sur RMC Sport). En jeu : une place en finale au Stade de France, le 28 mai, face à Liverpool, bourreau de Villarreal dans l’autre demi-finale. Après le spectacle somptueux proposé il y a une semaine en Angleterre, avec une pluie de buts et une intensité dingue, le monde du football espère une nouvelle partie grandiose à Santiago-Bernabéu. Ce sera évidemment avec Karim Benzema.

Casemiro de retour

Auteur d’un doublé à l’aller, le Français sera épaulé par Vinicius et Federico Valverde. Rodrygo prendra place sur le banc, alors que Casemiro est de retour au milieu de terrain pour accompagner les incontournables Luka Modric et Toni Kroos. "Casemiro va renforcer l'aspect défensif, là où on doit s'améliorer. Et aussi dans l'engagement collectif, il va nous aider à mieux bouger en bloc, en étant plus compact. On a travaillé l'aspect défensif, je crois qu'on devrait voir du mieux", a prévenu Carlo Ancelotti. Autre changement dans le onze de départ : la titularisation en défense centrale de Nacho Fernandez aux côtés d’Eder Militao.

L’Espagnol remplace David Alaba, touché aux adducteurs et sur le banc. Pas de surprise sur les côtés : Ferland Mendy et Dani Carvajal sont bien là. Tout comme Thibaut Courtois dans les buts. "On sait qu'on peut remonter, on a confiance en nous. On doit prouver qu'on est le Real Madrid, la meilleure équipe du monde. L'histoire de ce club joue en notre faveur. On ne se rend jamais", a martelé en début de semaine Modric en conférence de presse. Il faut maintenant le prouver sur le terrain.

La composition du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius

Remplaçants : Lunin, Fuidias, Alaba, Vallejo, Asensio, Marcelo, Jovic, Lucas Vazquez, Ceballos, Rodrygo, Mariano, Camavinga