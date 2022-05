Real-City: Modric veut prouver que le Real Madrid est "la meilleure équipe du monde"

Alors que le Real Madrid accuse un but de retard avant la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City, Luka Modric est certain des capacités de son équipe, qui doit s'imposer à Bernabeu pour rallier la finale.

Le Real Madrid croit encore en ses chances. Malgré la défaite lors de la demi-finale aller de Ligue des champions face à Manchester City (4-3), les Madrilènes n'ont qu'un but de retard avant la manche retour mercredi au stade Bernabeu face aux Citizens (21 heures sur RMC Sport 1). Après avoir renversé le PSG en huitième et avoir connu quelques sueurs froides contre Chelsea en quart de finale, Carlo Ancelotti pourra compter sur Karim Benzema et Luka Modric pour retourner la situation et se qualifier pour la finale, qui aura lieu le 28 mai prochain au stade de France.

Présent en conférence de presse, le milieu croate est confiant pour ce grand rendez-vous. "Nous savons qu'au match aller, nous n'avons pas joué notre meilleur match même si nous avons marqué trois buts. Demain, nous devons faire mieux. Ce que nous avons ? La qualité et le caractère, ainsi que l'histoire. Ce club a remporté de nombreux grands matchs et est celui qui compte le plus de Ligues des champions. Nous irons sur le terrain avec beaucoup de foi et de personnalité, de l'énergie et de l'agressivité. Il est temps de montrer que nous sommes le Real Madrid, la meilleure équipe du monde."

En route vers une 14e couronne ?

Le Ballon d'Or 2018 a également répondu à certains détracteurs qui critiquaient les performances du Real Madrid en C1. "Laissez-les continuer à penser ce qu'ils veulent. Vous n'arrivez pas ici par hasard. Cette opinion est injuste et nous fait rire, mais chacun peut dire ce qu'il veut. Nous sommes concentrés sur ce qui nous appartient, ne nous soucions pas de ce qu'il se dit de l'extérieur. Vous ne gagnez pas tant d'équipes, tant de Ligue des champions, tant de demi-finales juste par chance. Vous devez avoir de la qualité et de la foi", a poursuivi Modric.

Tout juste auréolé d'un 35e titre de champion d'Espagne, le Real Madrid sera privé de David Alaba, forfait en raison d'une douleur aux adducteurs. En revanche, Karim Benzema, meilleur buteur de la compétition avec Lewandowski (14 buts), sera bien là pour aider le Real Madrid dans sa quête d'une 14e victoire en Ligue des champions.