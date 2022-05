Real-City: la séquence géniale d'un supporter qui quittait le stade en pleine remontada

Contraints de quitter le stade avant la fin du temps réglementaire de Real-City, mercredi soir (3-1 a.p.), un supporter et sa fille ont vécu depuis l’extérieur du Bernabeu le second but de Rodrygo, synonyme de prolongation inespérée pour les Merengue. S’en est suivi un moment culte à l’échelle madrilène, en direct sur Chiringuito.

Les supporters du Real Madrid le savent pourtant: cette saison encore plus que les autres, il ne faut surtout pas enterrer les Merengue sur la scène européenne. Ce fan un peu trop pressé, surtout contraint par ses obligations de bon père de famille, a dû se résoudre à quitter avant la fin du temps réglementaire le Santiago-Bernabeu, mercredi.

Venu avec sa fille assister à la demi-finale retour de Ligue des champions (3-1 a.p.) entre son club de cœur et Manchester City, ce supporter, écharpe du club autour du cou, souhaitait probablement lui éviter de rentrer trop tard à la maison, en pleine semaine. "Ma fille a école demain…", a-t-il regretté, un peu amer de s’en aller, au micro de Chiringuito TV à l’extérieur du Bernabeu.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

"Nous pouvons toujours revenir... NOUS SOMMES REVENUUUUS!"

On jouait alors la 92e minute de ce match qui était en train de tourner dans l’irréel. Puisque les Madrilènes, menés de deux buts sur l’ensemble des deux matches à la 90e minute, venaient déjà de réduire l’écart à un petit but grâce à Rodrygo (90e). Et au moment où le père de famille était interrogé, assurant qu’une "Remontada" était toujours possible, Rodrygo ajoutait un second but (92e), permettant au Real Madrid d’arracher une prolongation quasi inespérée.

"Nous pouvons toujours revenir... NOUS SOMMES REVENUUUUS!", a alors lâché le supporter, euphorique. Le père et sa fille, fous de joie, ont offert à Chiringuito un moment magique en direct. Avant de retourner, en courant, reprendre place dans la tribune du stade. Bien leur en a pris, car la suite, on la connaît. Une nuit madrilène comme celle-là vallait bien une petite fatigue ce jeudi matin à l’école.