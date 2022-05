Real-City: Messi a halluciné devant la remontada madrilène

Lionel Messi n’en est pas revenu de voir le Real Madrid renverser Manchester City en deux minutes en demi-finale retour de la Ligue des champions. L’attaquant a fait part de sa surprise à son ami Serio Agüero en plein streaming.

Le monde du football reste une nouvelle fois bouche bée devant la force de caractère du Real Madrid. Comme en huitièmes face au PSG (3-2) et en quarts contre Chelsea (4-3), les Merengues ont survécu à Manchester City (6-5) en demi-finale de la Ligue des champions après avoir été au bord du gouffre. Les hommes de Carlo Ancelotti étaient pourtant menés 1-0 à l’entame des arrêts de jeu. Mais deux buts en deux minutes de Rodrygo leur ont offert la prolongation avant que Karim Benzema ne porte le coup de grâce.

Un scénario complètement dingue qui a même abasourdi Lionel Messi, septuple Ballon d’or. L’attaquant du PSG a confié son immense surprise à son grand ami Sergio Agüero. Ce dernier commentait le match en en streaming pour ESPN au côté de Carlos Tevez, son ancien coéquipier en sélection.

"Arrête de déconner, ce n’est pas possible"

"Leo m'écrit", a lancé Agüero à Tevez qui lui a alors demandé "ce que Leo disait." Agüero lui a donc dévoilé la teneur du message: "Arrête de déconner, ce n’est pas possible". "C'est fou, ils ne peuvent pas encore gagner un match comme ça, rebondit Tevez. On a joué et c'est la vérité..."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Le Real Madrid réussit la prouesse de faire halluciner tous les acteurs du football. Lionel Messi a pourtant été victime de l’incroyable résilience des Merengues puisqu’il a vécu ce même sort avec le PSG. Vainqueurs au match aller (1-0), les Parisiens pensaient avoir pris un avantage décisif en ouvrant le score au retour. Mais un triplé de Karim Benzema en onze minutes avait tout bouleversé. Près de deux mois plus tard, le Real s’est qualifié en finale pour tenter de décrocher le 14er titre dans la compétition.