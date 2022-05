Real-City: le but de Benzema sur penalty pour rapprocher Madrid de la finale

Karim Benzema a transformé un penalty qu'il a lui-même obtenu au début de la prolongation de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City (sur RMC Sport 1). Son 15e but cette saison en C1. Sans doute le plus important.

Un but pour rapprocher le Real Madrid d’un immense bonheur. Un but pour se rapprocher en même temps du Ballon d’or. Dans un match au scénario totalement dingue, comme le match aller gagné par les Skyblues (4-3) en Angleterre, Karim Benzema a inscrit le troisième but du Real Madrid ce mercredi face à Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des champions (sur RMC Sport).

15e but en C1 cette saison

Mené au score depuis la 73e minute de jeu sur un but de Riyad Mahrez, et longtemps incapable de réagir, le champion d’Espagne a d’abord arraché la prolongation grâce à Rodrygo, auteur d’un doublé express au bout de la seconde période, avant de faire le break au début de cette prolongation. L’arbitre a immédiatement désigné le point de penalty en signalant une faute de Ruben Dias sur Benzema, qui s’est effondré au contact du défenseur portugais.

A l’origine de l’action, Eduardo Camavinga a confirmé son excellente entrée en remontant le ballon avant de décaler sur sa droite Rodrygo, qui s’est appliqué pour chercher Benzema dans la surface. Le Français n’a pas tremblé au moment de transformer le penalty en prenant Ederson à contrepied (105e). Son 15e but de la saison dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.