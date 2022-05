Real-City: Wenger cible Grealish comme l'un des responsables de la défaite

Arsène Wenger, ancien manager d’Arsenal désormais en poste à la FIFA et consultant pour beIN Sports, cible Jack Grealish comme l’un des responsables de l’échec de Manchester City sur le terrain du Real (3-1, a.p.) mercredi.

Tout semblait ficelé pour la qualification de Manchester City en finale de la Ligue des champions. Et puis tout s’est effondré en deux minutes lors des arrêts de jeu, mercredi lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions (3-1, a.p.). Un scénario invraisemblable mais consécutif à des faits de jeu très rationnels, selon Arsène Wenger. L’ancien manager d’Arsenal (1996-2018) pointe notamment le comportement de Jack Grealish sur l’action du deuxième but madrilène.

"Il doit absolument se battre pour arrêter ce centre!"

"Regardez à 1-1, quand Grealish est contre Carvajal, il se fait passer facilement, trop facilement, confie l’ancien technicien sur beIN Sports où il officie comme consultant. Il doit absolument se battre pour arrêter ce centre! Tu ne veux pas du ballon dans la surface, tout peut arriver quand tout le monde avance. C'est là que City n'a pas sécurisé le match, dans sa manière de défendre sur les côtés. Parce qu'ils ont concédé des occasions. Même quand vous regardez la remise de Benzema (sur le but de l’égalisation, ndlr), ils n'ont pas vraiment attaqué le ballon. Ils ont fait de grosses erreurs."

Tout n’était pas si irrationnel dans ce nouveau retournement de situation du Real Madrid. Wenger, désormais en charge du développement du football à la Fifa, reconnaît que ces exploits répétés résident aussi dans la capacité d’adaptation bluffante des Espagnols.

"Quand cette équipe a besoin d’une réponse à un problème, elle trouve toujours une solution"

"Quand vous êtes entraîneur et que vous perdez un match, vous rentrez chez vous et vous pensez toujours ‘qu'est-ce que j'ai fait de mal?’, confie-t-il. Ce qui m'étonne, c'est que cette équipe de Madrid, quand elle a besoin d'une réponse à un problème, elle trouve toujours une solution. N'oublions pas qu'ils ont marqué six buts contre City, ils en ont marqué six contre Chelsea. Ce n’est pas tous les jours que City concède six buts en deux matchs. Ils ont quelque chose de spécial."