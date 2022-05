Real-City: "Merci de m’avoir fait revenir président", Ancelotti exprime sa reconnaissance à Perez

Carlo Ancelotti a vécu avec émotion la qualification du Real Madrid en finale de la Ligue des champions, mercredi à Bernabeu. Après avoir sorti Manchester City au terme d’un nouveau scénario renversant, le coach italien est tombé dans les bras de son président Florentino Perez. En le remerciant de l’avoir fait revenir.

Carlo Ancelotti continue d’écrire sa légende. L’Italien de 62 ans va devenir le premier coach à disputer une cinquième finale de Ligue des champions, le 28 mai au Stade de France. Et si le Real Madrid l’emporte face à Liverpool à Saint-Denis, il deviendra l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la compétition (quatre trophées), devant Zinedine Zidane et l’Anglais Bob Paisley. Une situation qui ravit forcément le Mister. D’autant que son équipe lui offre des émotions inoubliables à chaque soirée européenne depuis le début de l’année.

Après avoir sorti le PSG et Chelsea au terme de scénarios renversants, les coéquipiers de Karim Benzema ont remis ça en demi-finale contre Manchester City. Battus 4-3 la semaine passée à l’Etihad Stadium, ils se sont arrachés pour l’emporter 3-1 en prolongation. Avec un doublé de Rodrygo dans le temps additionnel pour remettre les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matchs.

"Le plus grand club du monde"

Une nouvelle soirée de folie qu’Ancelotti a vécu avec passion. Au point de laisser échapper quelques larmes au coup de sifflet final. Dans les couloirs du stade, il a ensuite croisé Florentino Perez, le boss de la Maison Blanche. L’occasion d’une belle accolade entre les deux hommes, captée par les caméras. "Merci de m’avoir fait revenir président", a glissé Ancelotti, qui avait déjà dirigé l’équipe merengue entre 2013 et 2015 (avec une Ligue des champions à la clé).

En salle de presse, le technicien transalpin, passé par l’AC Milan, Chelsea ou le PSG, a tenté de mettre des mots sur cette rencontre hollywoodienne: "On a fini plus fort pour gagner. On a un public extraordinaire et cela pousse les joueurs. Ils sont responsabilisés et connaissent très bien l'histoire de ce maillot, qui est très importante. C'est le plus grand club du monde et je suis très heureux d'en être l'entraîneur. On a mérité d'aller à Paris pour disputer cette finale et on verra bien ce qu'il se passera..."

"Quand tout paraît perdu, le, Real te donne de la force"

Interrogé par Movistar +, "Carletto" a également salué l’état d’esprit qui porte le club le plus titré d’Europe (13 C1) vers les sommets: "La grandeur de ce club c'est qu'il ne te laisse jamais baisser les bras. Quand tout paraît perdu, il te donne la force de continuer, de lutter, d'y croire. On a fait un bon match contre une grande équipe, on a puisé dans nos réserves pour égaliser, et l'emporter. Arriver en finale est déjà un succès. Maintenant, on est très proches de la gagner".