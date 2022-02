Real Madrid: Ancelotti donne des nouvelles de Benzema et Mendy à quatre jours du PSG

A J-4 du huitième de finale de Ligue des champions face au PSG, mardi, au Parc des Princes (en direct sur RMC Sport), l'entraîneur du Real Madrid s'est montré raisonnablement confiant quant aux chances de voir Karim Benzema, actuellement blessé, participer au choc. En attendant, l'attaquant madrilène sera à nouveau forfait samedi en Liga face à Villarreal, tout comme Ferland Mendy, dont le retour est attendu face aux Parisiens.

Karim Benzema, toujours gêné à la jambe gauche, sera absent contre Villarreal samedi (16h15) pour la 24e journée de Liga, mais son entraîneur Carlo Ancelotti a affirmé avoir "de bonnes sensations" quant à sa présence contre le PSG en 8e de finale aller de Ligue des champions, mardi soir (en direct sur RMC Sport 1). "On a de bonnes sensations. Il travaille toujours en individuel, on attend qu'il recommence à travailler avec l'équipe, il le fera dimanche ou lundi, et ensuite on prendra une décision. Jusque-là, je ne peux rien dire. Mais les sensations de tout le monde, les siennes, les miennes et celles des médecins, sont bonnes", a rassuré Ancelotti vendredi en conférence de presse d'avant-match.

"J'espère que Neymar et Benzema seront là"

"La santé des joueurs passe avant tout. Si l'on pense que Karim peut jouer, il jouera, sans aucun risque. S'il y existe un infime risque (de rechute), il ne jouera pas, car on ne veut pas prendre ce risque-là. Et le joueur non plus. Si Karim joue mardi, c'est qu'il n'y a aucun risque", a insisté le technicien italien.

L'avant-centre français (34 ans) était sorti en se touchant l'arrière de la jambe gauche à la 58e minute du match de la 22e journée de Liga contre Elche, le 23 janvier, et avait été remplacé par l'avant-centre serbe Luka Jovic. Il n'a plus rejoué depuis lors, et souffre toujours de douleurs.

Autre Français en phase de retour, Ferland Mendy. "Il ne sera pas là demain (samedi), mais je crois qu'il pourra jouer mardi. Il se porte bien", a indiqué "Carletto" vendredi après-midi. "J'espère que Neymar et Benzema seront là, pour avoir le match le plus divertissant possible", a souhaité Ancelotti. Samedi, le Real Madrid se déplace à Villarreal pour affronter les hommes d'Unai Emery, 6es au classement et à la lutte pour intégrer les places européennes. Les Merengues sont leader de Liga avec provisoirement six points d'avance sur leur dauphin, le Séville FC, qui reçoit Elche vendredi soir (21h).