PSG-Real: l'objectif que s'est fixé le clan madrilène pour Benzema

Karim Benzema reste incertain pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le PSG mardi prochain. Touché au ischio-jambiers, l’attaquant du Real Madrid pourrait quand même être titulaire à Paris afin de jouer une soixantaine de minutes.

Auteur d’un doublé lors du dernier match entre le PSG et le Real Madrid le 26 novembre 2019, Karim Benzema ne sait pas encore s’il participera au huitième de finale aller de Ligue des champions entre les deux équipes mardi prochain. Le buteur de 34 ans poursuit son contre-la-montre afin de participer au choc européen mais reste incertain en raison d’un souci aux ischio-jambiers.

Selon les informations du journal espagnol ABC, Karim Benzema ne jouera pas contre Villarreal lors du match de la 24e journée de Liga prévu samedi. Un potentiel forfait contre les Andalous qui prolonge encore les doutes quant à sa présence sur la pelouse du Parc des Princes.

Le doute jusqu’au dernier moment

Pendant que le PSG met tout en œuvre pour retaper Neymar avant la réception du Real, le staff madrilène fait tout son possible pour faciliter le retour de Karim Benzema. Trop juste pour jouer en Liga, l’attaquant français serait donc préservé par Carlo Ancelotti contre Villarreal même s’il "frappe déjà le ballon et s’est entraîné avec des crampons" selon les échos provenant du club madrilène.

L’entraîneur de l’équipe merengue et le service médical ne veulent pas prendre le risque d’une rechute en championnat. A la place, l’idée est de le faire débuter contre le PSG malgré une absence totale de temps de jeu depuis le 23 janvier et sa blessure contre Elche. Là encore, l’incertitude demeure. Rien n’assure que Karim Benzema sera en état de jouer.

"Il va y avoir quelques jours intenses et incertains jusqu’à ce que nous prenions l’avion pour Paris et, si Karim prend ce vol, nous ne saurons pas avant l'entraînement de nuit au Parc des Princes s’il pourra jouer ou non", a même indiqué une source auprès du média ibérique.

Benzema limité à 60 minutes contre Paris?

Avec plusieurs jours de récupération supplémentaires, Karim Benzema pourrait donc bien être déclaré apte à jouer contre Paris. C’est en tout cas le pari que semble prêt à prendre le staff du Real. Selon ABC, Carlo Ancelotti et ses proches tenteront d’aligner le Français contre le PSG. Là encore, l’idée n’est pas de le pousser à la rupture mais bien de l’utiliser en fonction de son état physique.

L’objectif évoqué table donc sur une soixantaine de minutes de jeu pour Karim Benzema où il pourrait apporter l’entièreté de ses qualités pour le collectif. Mais si "KB9" venait finalement à être déclaré inapte pour affronter le PSG, le Real pourrait choisir d’aligner sa doublure Luka Jovic ou même utiliser Marco Asensio en faux numéro 9. Le match du week-end contre Villarreal pourrait bien donner une tendance pour la solution appliquée par Carlo Ancelotti afin de compenser en éventuel forfait de Karim Benzema en Ligue des champions.