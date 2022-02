Liga: Asensio sauve un Real aux deux visages, à neuf jours du PSG

Le Real Madrid a difficilement battu Grenade (1-0) ce dimanche, lors de la 23e journée du Championnat d'Espagne. Les Madrilènes ont longtemps dominé, mais n'ont réussi à faire trembler les filets andalous qu'à la 74e, sur une jolie frappe lointaine du gauche de Marco Asensio.

Sans le Brésilien Vinicius ni son génial avant-centre français Karim Benzema, encore gêné par une blessure à l’arrière de la cuisse gauche, le Real Madrid a arraché un précieux succès dans la course au titre contre la modeste formation de Grenade (16e) dimanche soir, au Santiago Bernabeu. Malmenés en première période, les Merengue se sont métamorphosés au retour des vestiaires, après la sortie du Français Eduardo Camavinga au profit de Valverde.

Le but sublime d’Asensio

Une bascule s’est alors opérée en faveur du Real Madrid, avec un changement de physionomie, la seconde période se résumant à une attaque-défense dans le camp de Grenade. Le ballon n’a plus quitté les pieds madrilènes. Le Real Madrid a étouffé son adversaire, bloqué dans sa moitié de terrain, condamné à subir les combinaisons des attaquants madrilènes. Le Belge Eden Hazard s’est distingué tout de suite après son entrée en jeu avec un bon mouvement impliquant Luka Jovic.

Mais la star de cette soirée côté madrilène se nomme Asensio. Titulaire au coup d’envoi, l’Espagnol a ouvert le score d’une puissante frappe du pied gauche à l’entame du dernier quart d’heure du temps réglementaire (74e). La trajectoire flottante a trompé Maximiano sur sa droite. Auteur de plusieurs arrêts déterminants, le gardien de Grenade n’a en revanche rien pu faire face à Asensio.

Laborieux et imprécis en première période, bien meilleur en seconde, le Real Madrid conforte son statut de leader en prenant six points d’avance sur le FC Séville en tête du championnat d’Espagne, et file vers un nouveau titre en Liga. Une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti, qui se savait scruté à neuf jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions, face au PSG (15 février).