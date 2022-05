Real Madrid: Benzema est le "joueur le plus sous-estimé de l'histoire" pour Ceferin

À la veille de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, Aleksander Ceferin a estimé que Karim Benzema était "le joueur le plus sous-estimé de l'histoire".

Karim Benzema, étincelant avec le Real Madrid, est "probablement le meilleur avant-centre du monde" et "le joueur le plus sous-estimé de l'histoire", a déclaré le président de l'UEFA Aleksander Ceferin vendredi dans un entretien à l'AFP avant la finale de Ligue des champions samedi.



"C'est sûr, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, probablement le meilleur avant-centre du monde et peut-être le joueur le plus sous-estimé de l'histoire", a commenté le dirigeant slovène à la veille de l'affiche entre le Real et Liverpool au stade de France, à Saint-Denis (21h00).

Une saison remarquable

Benzema (34 ans), au sommet de son art avec 44 buts en 45 matches sous le maillot du Real cette saison, figure seul en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions 2021-2022 (15 buts), au point de faire figure de grand favori au Ballon d'Or s'il décroche un cinquième sacre européen samedi.



L'international français égalerait au passage les cinq trophées décrochés par son ancien partenaire Cristiano Ronaldo, une unité derrière le recordman Paco Gento (6 titres en C1). Et en cas de doublé, il pourrait déposséder le Portugais de l'un de ses nombreux records, celui du nombre de buts marqués sur une même saison de Ligue des champions (17 en 2013-2014), après avoir longtemps évolué au service de "CR7" au Real.



"Il a toujours été dans l'ombre d'autres joueurs. Mais on voit maintenant qu'il est incroyable", a commenté Ceferin, admiratif. "Parfois, même si je suis sûr qu'il n'est pas en position de marquer, il marque!", s'est-il enthousiasmé. Le Ballon d'or, prestigieuse récompense individuelle attribuée au meilleur joueur la saison, sera décerné le 17 octobre à Paris.