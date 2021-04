Real Madrid-Chelsea: Kanté? "C'est vrai qu'il court beaucoup", sourit Varane

Après le nul entre le Real et Chelsea ce mardi en demi-finale aller de Ligue des champions (1-1), Raphaël Varane a salué au micro de RMC Sport la performance de N'Golo Kanté, adversaire d'un soir.

Comme on dit, mieux vaut l'avoir avec que contre soi. Habitué à jouer derrière N'Golo Kanté en équipe de France, Raphaël Varane a pour une fois affronté son compatriote ce mardi soir à l'occasion de Real Madrid-Chelsea en demi-finale aller de Ligue des champions (1-1). Et il a compris ce que les adversaires de l'infatigable milieu de terrain - logiquement élu homme du match - ressentent chaque semaine...

"N'Golo? Il nous a gênés, c’est clair, a réagi le défenseur madrilène au micro de RMC Sport. A ce moment de la saison, le physique est déterminant et c’est vrai qu’il court beaucoup (rires). Ça nous a posé pas mal de problèmes, il a réussi à casser les lignes, il a aussi cette capacité à récupérer des ballons. On connait la qualité de cette équipe, et il est l’une de leurs forces."

>>> Abonnez-vous à RMC Sport et profitez en exclusivité de la Ligue des champions

"Le but de Karim a changé la dynamique du match"

Raphaël Varane a également salué un autre Français en vue lors de la rencontre: Karim Benzema, auteur d'un but splendide, qui a permis au Real d'égaliser. "Ils (les joueurs de Chelsea) ont réussi un très bon début de match où ils ont mis beaucoup de pression, ils ont pu jouer vertical et créer du danger, observe-t-il. C’est sûr que le but de Karim a changé la dynamique du match, on a réussi à jouer plus dans leur camp ensuite."

Et d'évoquer le match retour, mercredi prochain: "Il n’y a pas 36.000 questions à se poser, il faut aller là-bas pour gagner, c’est clair. Il faudra faire un grand match pour se qualifier."