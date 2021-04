Real Madrid-Chelsea: la superbe ouverture du score de Pulisic, en dribblant la défense madrilène

Quelques minutes après avoir offert une balle de but à Timo Werner, Christian Pulisic a ouvert le score pour Chelsea ce mardi face au Real Madrid, en demi-finale aller de la Ligue des champions

Christian Pulisic est l’homme de ce début de match entre le Real Madrid et Chelsea, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Parti à la limite du hors-jeu sur une ouverture fantastique de Rüdiger, Pulisic a temporisé avant de s’ouvrir le chemin du but tout seul, après avoir dribblé Thibaut Courtois. Il a ensuite fait preuve de sang-froid pour ajuster la mire et placer le ballon entre Varane et Carvajal (14e).

Quelques instants plus tôt, avant d’inscrire son cinquième but dans la compétition, Pulisic avait adressé une merveille de remise de la tête pour Timo Werner, qui manquait d’ouvrir le score seul face à Thibaut Courtois (10e). Les Blues n’auront pas regretté cette occasion très longtemps.

Pulisic ouvre le score pour Chelsea face au Real © RMC SPORT

Tuchel pour rééditer l'exploit

Le Real Madrid de Zinedine Zidane, seul entraîneur à l’avoir remporté trois fois d’affilée, peut disputer une quatrième finale de Ligue des champions en cinq ans. Le géant espagnol doit pour cela écarter de sa route une féroce équipe de Chelsea, transformée par Thomas Tuchel.

Et cela commence ce mardi soir, à l’occasion de la demi-finale aller entre les deux équipes, au stade Alfredo Di Stefano. Le coach allemand, en lice pour atteindre une deuxième finale consécutive avec deux équipes différentes, est le roi du rebond cette année. Finaliste de la dernière Ligue des champions avec Paris puis évincé fin décembre, Tuchel entend bien rééditer l’exploit avec les Blues.